Obtenez Vardy à 40/1 pour marquer ce soir

William Hill permet aux nouveaux clients de faire marquer Jamie Vardy à tout moment ce soir avec une cote de 40/1.

L’attaquant a marqué le but vainqueur lors du match d’ouverture de Leicester en Premier League et il espère ajouter à son score contre West Ham ce soir.

Jamie Vardy a marqué son premier but de la saison contre les Wolves

Vous pouvez soutenir Vardy pour marquer à tout moment à 40/1 ICI * (MOBILE UNIQUEMENT).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill* en utilisant le code promotionnel « EPV40 ».

La mise maximale pour cette offre est de 1 £.

Et si Vardy joue dans l’Est de Londres lundi soir, vous serez payé en paris gratuits.

WILLIAM HILL : OBTENEZ VARDY POUR MARQUER À 40/1 (mobile uniquement)*

*Termes et conditions : 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPV40. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 19 août 2021 jusqu’à 20h00 le 23 août 2021. Max 1 £ pari à 40/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d'argent avant de jouer Joue uniquement avec de l'argent qu'il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s'il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org