Obtenez Villarreal pour gagner à 16/1 ou Man United pour gagner à 11/1 avec 888sport spécial nouveau client

Manchester United affronte Villarreal pour son match du Groupe F en Ligue des champions mardi soir.

Beaucoup de choses se sont passées depuis leur dernier match avec un changement de manager et des résultats hésitants pour les deux équipes dans leurs ligues respectives.

.

Ole Gunnar Solskjaer a été limogé ce week-end avant leur voyage à Villarreal

Man United est en tête du groupe F mais est à égalité de points avec Villarreal qui sera impatient de profiter des problèmes de gestion pour prendre la première place cette semaine.

Les Diables rouges se sont appuyés sur Cristiano Ronaldo dans cette compétition.

La star portugaise a marqué deux fois en fin de match contre l’Atalanta, une fois pour arracher la victoire à la mort et la dernière fois pour sauver un point plus tôt ce mois-ci.

Le retour de Ronaldo a également été marqué en septembre lors du match retour contre la Liga lorsqu’il a marqué un but à la 95e minute pour réaliser un retour en deuxième mi-temps.

Ils auront également l’entraîneur expérimenté et ancien joueur pour prendre en charge par intérim, Michael Carrick, qui a toujours accompagné Solskjaer.

United a gagné contre Villarreal la dernière fois, mais de justesse, et cherchera à se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire à El Madrigal.

Le club espagnol en a marqué un de plus et en a concédé moins dans la compétition jusqu’à présent.

Cependant, ils occupent le 12e rang de la Liga après avoir connu des difficultés remarquables en championnat, faisant sept nuls et perdant trois de leurs 13 matches.

United espère que la reprise des résultats du limogeage d’un entraîneur rapportera des dividendes cette semaine avec d’énormes matchs à jouer.

