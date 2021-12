Obtenez vos cadeaux de Noël à temps avec ces délais d’expédition

La même chose arrive chaque année. Le travail, l’école et la vie en général s’emballent jusqu’à ce que vous vous retrouviez soudain contre la montre alors que vous faites la course avec vos cadeaux jusqu’à votre bureau de poste local, votre magasin FedEx ou votre magasin UPS. Nous avons tous été là – et cette année se ressemble pour moi, personnellement – mais nous voulons offrir un peu d’aide, afin que vous puissiez planifier les prochaines échéances d’expédition et éviter le stress des vacances, si possible.

Ci-dessous, nous avons arrondi les délais d’expédition nationaux pour divers détaillants et transporteurs afin de garantir que votre colis arrive avant Noël ou Kwanzaa.

Vous avez jusqu’au jeudi 23 décembre pour expédier via Next Day Air et faire arriver votre colis la veille de Noël, le 24 décembre. Le mercredi 22 décembre est le dernier jour pour expédier via 2nd Day Air si vous souhaitez que votre colis arrive la veille de Noël.

L’expédition FedEx le jour même peut acheminer votre colis là où il le faut la veille de Noël, le 24 décembre. Si vous l’expédiez avant le mercredi 22 décembre, vous pouvez opter pour le mode d’expédition 2 jours. Si vous parvenez à le faire parvenir à FedEx le 21 décembre, vous pouvez emprunter l’itinéraire Express Saver et (espérons-le) payer des frais d’expédition raisonnables.

Le 23 décembre est le dernier jour pour envoyer des colis (et les faire arriver avant la veille de Noël) via USPS via son service Priority Mail Express. La date limite pour les envois par courrier prioritaire est le samedi 18 décembre, pour arriver avant la veille de Noël. Les colis de courrier de première classe peuvent être envoyés avant le 17 décembre et, enfin, Retail Ground est disponible jusqu’au 15 décembre.

Illustration par Alex Castro / The Verge

Amazon

Si vous vous abonnez à Amazon Prime, avez une commande de plus de 25 $ et vivez dans un code postal éligible aux États-Unis, vous pouvez obtenir la livraison le jour même sur certains articles jusqu’au 24 décembre. Les membres Prime peuvent obtenir une livraison en un jour pour les produits éligibles jusqu’au 23 décembre sans montant d’achat minimum. Si vous êtes membre Prime dans certaines villes américaines, vous pouvez profiter d’une livraison d’épicerie en deux heures jusqu’au 24 décembre.

Les délais d’expédition peuvent varier en fonction du type de produit, de la taille et du fait qu’il s’agisse d’une expédition directement d’Amazon ou d’un vendeur tiers. Assurez-vous donc de vérifier la date d’arrivée prévue à la caisse, puis choisissez en conséquence.

Illustration par Kristen Radtke

Meilleur achat

Si vous êtes abonné au programme Totaltech de Best Buy, vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite le jour même ou dans les deux jours (selon votre code postal). Le 21 décembre est la date limite dans la plupart des régions pour la livraison à domicile d’articles volumineux, mais il existe des exceptions. La première date de livraison disponible sera indiquée lors de votre paiement. Pour certains articles, vous pouvez passer à la caisse avant le jeudi soir 23 décembre pour recevoir vos livraisons avant le 24 décembre. Dans certaines régions, le 24 décembre est la date limite pour la livraison le jour même. Enfin, étant donné que les magasins Best Buy sont fermés le jour de Noël, le 24 décembre est la date limite pour le ramassage en magasin.

Les dates d’arrivée des expéditions de Best Buy peuvent varier selon le type d’article que vous obtenez. Les gros appareils électroménagers peuvent également prendre plus de temps à être livrés à ce stade.

Illustration par Kristen Radtke

Walmart

Si vous êtes abonné à Walmart Plus, vous pourrez bénéficier d’une livraison gratuite le jour suivant ou sous deux jours, sans minimum de commande. Les créneaux horaires de ramassage pour les magasins locaux peuvent être réservés jusqu’au 24 décembre, en fonction des disponibilités. Vous pouvez les afficher dans l’application Walmart ou ajuster votre créneau horaire à la caisse. Walmart réservera votre commande pendant quatre jours. Enfin, si vous souhaitez récupérer votre commande dans un magasin local le 24 décembre, vous devez passer ladite commande avant le 23 décembre.

Comme Amazon, la date d’arrivée de votre colis peut varier selon que Walmart expédie votre article ou qu’un vendeur tiers le fasse. Si c’est ce dernier, il peut être expédié plus lentement.

Illustration par Kristen Radtke

Cibler

Les membres Target RedCard bénéficient de la livraison gratuite en deux jours sur de nombreux articles du site du grand détaillant rouge. Les commandes éligibles doivent être passées avant le 21 décembre. La plupart des commandes de plus de 35 $ sont éligibles à la livraison standard gratuite, même sans RedCard, et le délai est estimé à trois à cinq jours ouvrables. Ceux-ci devraient être placés avant le 17 décembre. Target propose également des expéditions le jour même depuis ses magasins de détail avec un service appelé Shipt. Un abonnement à Shipt comprend des livraisons illimitées sur les commandes supérieures à 35 $ pour 99 $ par an. Alternativement, vous pouvez payer pour l’expédition le jour même avec Shipt sur une base par commande via le site de Target. Les frais d’expédition peuvent varier en fonction de votre emplacement et du contenu de la commande. Les articles en stock chez votre cible locale peuvent être commandés pour le ramassage et prêts en deux heures. Il est utile de choisir l’emplacement souhaité en tant que « Mon magasin » en haut à gauche de la page de Target, de sorte que chaque liste de produits indique automatiquement si l’article peut être prêt à être récupéré là-bas. Les magasins Target seront ouverts la veille de Noël, mais il est préférable d’obtenir les commandes de ramassage et les commandes d’expédition le jour même avant le 23 décembre pour être du bon côté.

Semblable à Walmart et Amazon, sachez si un article du site de Target est expédié ou vendu par un tiers, car les délais de livraison peuvent être plus longs. Les listes de produits énoncent généralement vos options de ramassage, de livraison le jour même et d’expédition standard – avec les délais de disponibilité estimés – avant d’ajouter à votre panier.