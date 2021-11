Obtenez votre configuration de streaming au carré avec cette offre Fire TV Cube

Une maison intelligente ne serait pas complète sans un produit Fire TV, et que vous vous souciez d’Amazon ou non, il est indéniable que sa technologie a conquis les foyers du monde entier. Les meilleures offres de maison intelligente du Cyber ​​Monday proposent des remises sur plusieurs modèles Echo Show et Dot, ainsi que sur le Fire TV Stick. Mais si ce dernier ne vous suffit pas, alors vous pourriez être intéressé par le Fire TV Cube. Le Fire TV Cube est votre ticket pour le divertissement mains libres, et vous pouvez économiser 40 $ dès maintenant pour Cyber ​​Monday.

Bien qu’il soit certainement plus cher qu’un Fire TV Stick, gardez à l’esprit que le Fire TV Cube peut faire beaucoup plus. L’ensemble comprend le Fire TV Cube, la télécommande vocale Alexa, l’adaptateur Ethernet, le câble d’extension IR et un adaptateur secteur. Même lorsqu’il est empilé contre le Fire TV Stick 4K Max, il le bat toujours avec la prise en charge mains libres d’Alexa et 16 Go de stockage.

Économisez 40 $ sur un Amazon Fire TV Cube

Amazon Fire TV Cube | 40 $ de rabais



Il est temps de mettre à niveau votre ancien Fire TV Stick et d’obtenir un Fire TV Cube, le produit de streaming Fire TV le plus puissant. Avec le double du stockage et la prise en charge d’Ethernet et du Wi-Fi, le Fire TV Cube peut diffuser une quantité infinie de divertissement en 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Mieux encore, cela peut être fait complètement mains libres avec Alexa intégré.

Si tout cela semble exagéré, n’ayez pas peur d’acheter le Fire TV Stick 4K standard, qui est également en vente actuellement pour seulement 25 $, soit une économie de 50 %. Ce n’est peut-être pas aussi avancé, mais cela pourrait être exactement ce dont votre maison a besoin.

Quel que soit l’achat que vous effectuez, vous obtenez une excellente affaire. Vous ne trouverez probablement pas de prix inférieurs à ceux-ci pendant le reste de l’année.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.