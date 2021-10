Obtenez votre dose de citrouille avec ces papiers peints dignes d’Halloween

La fête des bonbons, des costumes, de la peur folle des gens – et le meilleur de tous, CITROUILLES !!! est à nos portes – et vous devriez faire la fête ! Nous ne pouvons plus tous nous habiller à neuf et mendier des bonbons, mais cela ne veut pas dire que votre téléphone ne peut pas non plus avoir un joli costume ! Il existe de nombreuses façons d’habiller un téléphone à thème sans avoir d’étuis collants, et c’est pourquoi nous vous proposons une variété de fonds d’écran simples et doux qui nous rappellent que non seulement Halloween est ici, mais c’est pour plus que de simples spectacles d’horreur. Voici les fonds d’écran d’Halloween les plus doux et les plus effrayants pour votre téléphone Android.

Soyez festif, pas criard : WallCandy



WallCandy n’est pas aussi doux que son nom l’indique; certains des meilleurs fonds d’écran ici sont merveilleusement macabres, comme cette faucheuse grimaçante qui prend une nouvelle tournure sur une phrase classique.

Gratuit (avec publicités) sur Google Play

Temps menaçants : Supermoon sur le Washington Monument



Normalement, j’essaierais de sélectionner quelque chose de plus inquiétant dans la vaste sélection d’astrophotographies de la NASA, mais cette année, la Supermoon s’élevant au-dessus d’un monument de Washington échafaudé et obscurci semble assez appropriée.

Gratuit à la NASA

« Sortez de la route !! : Weinheim, Allemagne » par u/inkvine83



Cette route franchement bizarre au milieu des bois désolés en Allemagne semble avoir Nazgul, des gobelins et Dieu sait combien d’autres monstres se cachent dans les racines et la brume. J’ai besoin de deux épées et d’un clerc avant même d’essayer de le traverser, merci.

Gratuit sur Reddit

Personnalisez-le : Tapet



Envie d’avoir un peu d’esprit d’Halloween sans devenir complètement sorcières et vampires ? C’est bon! Tapet vous permet de générer un fond d’écran unique à partir de dizaines de styles de motifs et de la palette de couleurs que vous pouvez imaginer. Et vous pouvez l’utiliser pour CHAQUE vacances !

Gratuit sur Google Play

Maid vs cult witch: Rem Halloween Minimalistic par Ancors



Que vous soyez un grand fan de Re-Zero ou non, la version minimaliste de cet ensemble de vacances pour la demoiselle demi-humaine chérie Rem est un joli fond d’écran d’Halloween avec juste ce qu’il faut de ludique. La palette neutre aide ce papier peint à se sentir moins sucré que la plupart.

Gratuit chez DeviantArt

Fonds d’écran d’automne croustillants: Wallipop



Wallipop est une application de papier peint qui rassemble des papiers peints de haute qualité à partir d’une sélection de créateurs sélectionnés. J’adore Wallipop parce que chaque papier peint est disponible en deux à quatre couleurs différentes, vous pouvez donc obtenir le design et la palette que vous souhaitez.

1 $ sur Google Play

Howl-o-ween est là ! : Bad Moon Riding de Ryan Bliss



Ryan Bliss fabrique des fonds d’écran numériques 3D incroyablement dingues depuis plus de 20 ans, et son dernier fond d’écran d’Halloween vaut chaque centime pour les fans d’horreur. Le loup-garou qui se transforme sous la lune rouge-sang montante est obsédant, et qui sait quoi d’autre se cache dans le brouillard.

2 $ chez Digital Blasphemy

Utilisateurs de Chromebook, réjouissez-vous : papier citrouille



Je pense que nous pouvons tous convenir que Halloween n’est pas plus adorable qu’un petit chat noir avec une citrouille-lanterne. Maintenant, il y a deux choses que vous devez savoir sur ce fond d’écran : d’abord, c’est un fond d’écran payant, et je n’ai aucun problème à le payer car REGARDEZ CES YEUX ! Deuxièmement, ils vont s’enfoncer profondément dans votre âme et faire sortir le plus grand AWWW de vous.

150 points sur DeviantArt

Fonds d’écran effrayants : arrière-plans



Backdrops est une application de fond d’écran massive qui propose des centaines et des centaines de fonds d’écran d’artistes du monde entier, et il n’est pas surprenant que plusieurs des fonds d’écran de l’application soient effrayants, tels que « Devil’s Night », « Dead Shed », et « Dans les bois. » D’autres papiers peints comme « Pumpkin Spice » prennent le côté plus léger des vacances hantées.

Gratuit sur Google Play

Trucs et friandises

Halloween est l’une des périodes les plus effrayantes de l’année, mais ce n’est pas obligatoire. Les vacances sont amusantes, lumineuses et pleines d’une grande iconographie, donc les bonnes décorations sont primordiales. Bien sûr, vous pouvez décorer votre maison, mais vous pouvez également habiller votre Android avec un fond d’écran Halloween festif.

Les papiers peints de citrouilles plus nostalgiques comme ceux que l’on trouve dans Tapet et DeviantArt sont toujours amusants à voir, mais après un certain temps, vous commencez à avoir des démangeaisons pour quelque chose d’un peu plus maléfique et un peu moins trompeur. J’ai été impressionné par le nombre de fonds d’écran de mots dans WallCandy qui m’ont fait rire avant de les définir instantanément comme mon propre fond d’écran.

Backdrops propose également une grande variété de fonds d’écran effrayants et effrayants. Et une fois le 1er novembre arrivé, il propose de nombreux fonds d’écran de Noël, car à moins que vous ne soyez un grand fan de Nightmare Before Christmas, votre fond d’écran Halloween ne durera pas longtemps en novembre.

