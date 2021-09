Obtenez votre Galaxy Z Flip3 sur Amazon et économisez au moins 75 $

Vous avez été surpris en train de regarder un Galaxy Z Flip3 ? Vous ne voulez pas l’acheter via votre opérateur ? Pas même via Best Buy ? Samsung ? Peut-être avez-vous des cartes-cadeaux Amazon et des points de carte de crédit qui brûlent un trou dans votre portefeuille ? Eh bien, les unités US Flip3 sont disponibles sur le site dès maintenant et à un prix modeste, mais intéressant également.

Le Flip3 a reçu de bonnes critiques de bonnes critiques tout autour et est devenu le smartphone pliable le plus accessible que nous ayons eu à ce jour. Il y a eu de bonnes affaires pour l’appareil chez les transporteurs et dans certains magasins, mais peut-être n’êtes-vous pas d’humeur à vous engager à rester 2 ans ou à échanger votre ancien téléphone ? Eh bien, il a généralement été difficile de sortir de ces promotions, d’aller au PDSF ou de faire faillite. Et pour quoi? Délais de livraison jusqu’à 6 semaines ? Oublie!

Eh bien, Amazon vend le Flip3 en trois couleurs – noir, lavande et vert – avec 128 Go de stockage pour 925 $ (75 $ de rabais) et juste le noir en 256 Go pour 970 $ (80 $ de rabais). Mieux encore, l’inventaire vert est prêt à sortir maintenant tandis que l’inventaire noir dans les deux variantes est prêt dans la semaine. La lavande pourrait prendre un peu plus de temps, malheureusement.

Encore une fois, ce sont des unités américaines, elles sont donc livrées avec des garanties américaines. Aucune bizarrerie internationale ici.

Si vous voulez mordre la balle aujourd’hui, le lien pour le faire est ci-dessous. Prêt à l’attendre ? Nous suivrons l’évolution de la situation et vous informerons lorsqu’une autre offre intéressante se présentera.