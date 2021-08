Obtenez votre monstre avec les remixes de Rob Zombie

À plusieurs reprises au cours de sa carrière, Rob Zombie s’est montré être un homme qui ne craint pas le changement. Alors que le monde – et les sons qui l’occupent – évoluent, Zombie aussi. La variété et le niveau d’expérimentation de sa discographie en témoignent. Mais, de toutes les choses sur lesquelles il a mis son nom, il n’y a pas de plus grand exemple de la volonté d’adaptation de Zombie que son deuxième album de remix, sorti le 6 août 2012 sous le nom de Mondo Sex Head.

Tout comme le précédent remix de Zombie, 1999’s American Made Music To Strip By, Mondo Sex Head a repris des chansons du canon de Zombie et les a retravaillées pour les adapter à ce qui se passait dans la musique électronique à l’époque. Mais pour Mondo Sex Head, au lieu de se concentrer uniquement sur les remixes de chansons d’un album particulier (comme il l’a fait avec American Made… et Hellbilly Deluxe), Zombie a remis à ses collaborateurs les clés du coffre-fort et les a invités à laisser leur marque sur des chansons de tout son catalogue, y compris son travail avec White Zombie.

Un point de polémique

Avant même que le disque ne soit sorti, cependant, il est devenu un sujet de controverse. Comme sur American Made…, Zombie a choisi d’inclure sa femme, Sheri Moon Zombie, sur la pochette de l’album. Cette fois-ci, il y avait un peu plus de chair exposée que les magasins n’étaient à l’aise, et personne ne stockerait la version. Zombie a été contraint de concevoir une couverture alternative, avec un gros plan du visage d’un chat. Dans une interview avec Rolling Stone, il a plaisanté: “Au lieu de censurer cette couverture et de la ruiner, j’ai juste retiré le coup de cul et l’ai remplacé par un pu__y.” Intelligent.

Dans cette même interview, Zombie a expliqué sa décision de sortir un deuxième album de remix après un écart de 13 ans depuis son prédécesseur. “J’ai fait des disques comme celui-ci dans le passé, mais au fil des ans, il semble que l’intérêt pour ce type de chose s’est affaibli… alors j’ai arrêté pendant un moment”, a-t-il déclaré. «Mais récemment, j’avais entendu comment un tas de nouveaux DJ et mixeurs utilisaient mes trucs dans leurs spectacles et leurs mixes. J’ai donc pensé que la demande était revenue. Zombie faisait sans doute référence, entre autres, au remix de Skrillex de Hellbilly Deluxe 2‘s ‘Malade Bubblegum’. « Tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau, je suppose. Je laisse les remixeurs se déchaîner.

Et ils se sont déchaînés. L’album s’ouvre sur une refonte de « Thunder Kiss ’65 » de White Zombie, attribuée à JDevil (l’alter-ego EDM de Jonathan Davis de Korn). En supprimant le nécro-glam louche de l’original, Davis apporte un rebond de club de danse à la table, en utilisant ce qu’il avait appris de l’album 2011 chargé d’électronique de son groupe, The Path Of Totality, pour incorporer des pauses dubstep grinçantes dans la chanson de cadre existant.

“Foxy, Foxy”, cependant, conserve son facteur de sleaze inhérent aux mains de l’écrivain et producteur indépendant / électronique Ki: Theory. Ce qu’il modifie, à la place, c’est le monde dans lequel se déroule la chanson. Plutôt qu’une bande originale de club de strip-tease pour une friche post-apocalyptique à la Mad Max – selon le matériel source – ce remix se sent plus à l’aise comme hymne pour un avenir hédoniste, grâce au paysage sonore onirique juxtaposé aux guitares poignardées et l’énergie indomptable de la version qui apparaît sur Chevaux éduqués.

La tâche de remixer la plus grande chanson de Zombie, “Dragula”, est revenue à ††† (ou, par souci de simplicité, Crosses), le projet parallèle à tendance électro du leader de Deftones Chino Moreno, du guitariste de Far Shaun Lopez et de Chuck Doom. . Contrairement à l’entraînement piétinant de l’original, Crosses a jeté une brume ambiante trippante sur les débats, évoquant la sérénité pour la plupart tout en réussissant à conserver la puissance indéniable du refrain de la chanson.

Devenir un peu bizarre

C’est un miracle qu’un album avec autant de collaborateurs, puisant dans le matériel de tant de sorties différentes, réussisse à sonner aussi cohérent que Mondo Sex Head. Mais, peut-être grâce au talent de Zombie pour collaborer avec les bonnes personnes, il parvient à trouver un groove organique parmi tous les bouleversements. Il y a des moments qui surprendront sans aucun doute les fans de Zombie – “Living Dead Girl” étant transformé en un morceau facile à écouter de sept minutes conduit par l’électronique hypnotique, pour n’en nommer qu’un – mais, en fin de compte, tout se sent bien. Bien sûr, “Lords Of Salem” sonne maintenant comme une descente particulièrement sombre. Bien sûr, “Superbeast” fonctionne avec un motif drum’n’bass tout au long. Bien sûr, il l’a fait avec l’œuvre d’art. C’est Rob Zombie, et devenir un peu bizarre fait partie du processus.

En ouvrant son passé à de nouvelles idées, Zombie et ses collaborateurs ont insufflé une nouvelle vie passionnante à une collection de chansons déjà classiques. Ces remixes ne font peut-être pas tomber les originaux de leur perchoir, mais en tant qu’exemple de la volonté de l’homme de garder sa musique fraîche, ils offrent un aperçu crucial du genre de pensée qui fait de Rob Zombie la puissance créative qu’il est.

