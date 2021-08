Obtenez votre premier aperçu ! 10z viral

La route a été longue, mais nous avons enfin une date de première pour l’adaptation télévisée du Seigneur des Anneaux d’Amazon.

La série a terminé la production de sa première saison en Nouvelle-Zélande lundi, et elle sera disponible pour les fans en streaming sur Amazon Prime Video dans 240 territoires le vendredi 2 septembre 2022.

Oui, c’est encore loin, mais quand on considère la quantité de post-production pour une émission de ce calibre, cela a du sens.

Amazon a également partagé la photo ci-dessus, mais aucun détail sur l’identité du personnage dans le cadre.

Voici la connexion officielle :

La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du deuxième âge de la Terre du Milieu.

Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testé, l’espoir suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu.

Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis.”

Le casting comprend Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry et Ema Horvath.

Le casting comprend également Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les showrunners JD Payne et Patrick McKay produiront aux côtés de Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado, co-producteur exécutif Wayne Che Yip, réalisatrice Charlotte Brändström et le producteur Christopher Newman.

Amazon parie gros sur la franchise et a déjà remporté une deuxième saison.

