Obtenez votre premier mois de Disney Plus pour seulement 1,99 $ grâce à cette promotion

Un nouveau prix promotionnel Disney Plus de 1,99 $ a été mis en ligne. Il offre un moyen d’obtenir le premier mois de service pour un prix bien inférieur au prix normal de 7,99 $ par mois. La promotion durera jusqu’à la fin de la journée du dimanche 14 novembre.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus ou si vous avez récemment annulé le service de streaming, la Mouse House vient de faciliter son essai à un prix très bas. À partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire à Disney Plus à un prix promotionnel spécial de 1,99 $ pour le premier mois de service.

Prix ​​promotionnel Disney Plus Day

Disney Plus offre aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés un moyen d’accéder au service d’abonnement pour seulement 1,99 $ pour le premier mois.

La promotion durera jusqu’à 23h59 PT le 14 novembre (c’est-à-dire 02h59 HE le 15 novembre). Ce prix promotionnel est destiné à la fois aux nouveaux abonnés Disney Plus et à ceux qui ont annulé le service et souhaitent revenir. Les utilisateurs se verront facturer les frais d’abonnement normaux de 7,99 $ par mois après la fin du premier mois, à moins qu’ils ne l’annulent au préalable. Cette promotion n’implique pas le forfait Disney Plus, qui ajoute Hulu et ESPN Plus.

Pour une fois, cette promotion n’est pas réservée qu’aux États-Unis. Il est également proposé partout où Disney Plus est disponible. Le prix de la promo au Royaume-Uni sera de 1,99 £, et il sera de 1,99 € pour la plupart de l’Europe. Dans les pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes, le prix promotionnel sera de 1,49 $.

Juste à temps pour le Disney Plus Day

Le prix promotionnel Disney Plus de 1,99 $ est offert quelques jours seulement avant le 12 novembre, qui se trouve être le deuxième anniversaire du lancement de Disney Plus lui-même. La société célèbre avec une journée spéciale Disney Plus, qui présentera un certain nombre de nouveaux ajouts de contenu majeurs au service.

Ces ajouts incluront des films de cinéma récents comme Shang-Chi de Marvel Studios : La légende des dix anneaux, ainsi que Jungle Cruise, qui seront enfin disponibles sur le service sans frais supplémentaires. Nous aurons également un certain nombre de courts métrages primés aux Oscars et nominés de Walt Disney Animation Studios apparaissant sur le service pour la première fois.

Disney Plus Day verra également le début de plusieurs films, séries et spéciaux originaux exclusifs. Cela inclut le nouveau film de vacances Home Sweet Home Alone, la deuxième saison de The World selon Jeff Goldblum de National Geographic, un nouveau court métrage des Simpsons, un nouveau court métrage Pixar mettant en vedette les personnages du récent film Luca, et Olaf Presents, une série de films d’animation short avec le bonhomme de neige préféré de tous de Frozen.

L’événement verra également un accent spécial sur le personnage de Star Wars Boba Fett, qui sera le sujet de la prochaine série originale de Disney Plus Le livre de Boba Fett. Enfin, il y aura un regard spécial sur les prochains spectacles Marvel Cinematic Universe Disney Plus. Nous verrons probablement des images et obtiendrons de nouvelles informations pour des émissions comme Hawkeye, Mme Marvel, She-Hulk, Moon Knight et peut-être Secret Invasion.

Cette promo Disney Plus à 1,99 $ sera probablement populaire, mais malheureusement, elle ne durera pas longtemps. Bien que nous souhaitions que le service ait à nouveau une sorte d’offre d’essai gratuit, c’est à peu près la meilleure chose à faire.