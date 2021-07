Obtenez votre réclamation d’assurance automobile instantanément! SBI General Insurance lance Fastlane Claim Settlement

in

Image représentative.

Afin d’offrir une expérience de règlement des sinistres optimale à ses clients, SBI General Insurance a lancé Fastlane Claim Settlement en tant que service à valeur ajoutée pour ses clients d’assurance automobile. La compagnie d’assurance a déclaré dans un communiqué que dans le cadre de ce service à valeur ajoutée, les clients auront la possibilité de régler presque instantanément leurs réclamations d’assurance automobile de faible valeur. Cela améliorera l’expérience client, le temps de règlement étant réduit à quelques minutes, a-t-il ajouté.

Commentant le lancement de Fastlane Claim Settlement, Atul Deshpande, Head Claims and Digital, SBI General Insurance, a déclaré : « Chez SBI General, nous nous sommes toujours concentrés sur la fourniture de solutions centrées sur le client qui transformeront finalement la satisfaction du client en plaisir du client. Nous sommes convaincus que la technologie et les solutions numériques peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience client. Avec Fastlane Claim Settlement, nous visons à réduire le délai de règlement des réclamations relatives aux véhicules à moteur, réduisant ainsi le besoin d’inspection physique, de documentation et de gestion des requêtes.

SBI General est l’une des sociétés d’assurances générales privées à la croissance la plus rapide, avec la forte filiation de SBI. La société dessert actuellement trois segments de clientèle : le segment de la vente au détail (restauration pour les particuliers et les familles), le segment des entreprises (restauration des entreprises de taille moyenne à grande) et le segment des PME.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.