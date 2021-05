Obtenez votre solution spatiale avec les nouveaux cadrans NASA, Mars et Star Trek Apple Watch de Facer

Aujourd’hui, Facer lance de nouveaux cadrans pour l’Apple Watch qui vous permettront de montrer votre passion spatiale partout où vous allez.

L’une des principales limitations qui ont freiné l’Apple Watch est la création de votre propre cadran de montre. Les cadrans officiels ne peuvent provenir que d’Apple, et les nouveaux ne tombent qu’une ou deux fois par an. Pour ceux qui souhaitent des conceptions plus uniques et plus fréquentes, les fournisseurs de cadrans tiers qui contournent les limitations du système comme Facer sont la seule option.

À partir de watchOS 7, les utilisateurs d’Apple Watch ont pu partager facilement leurs cadrans de montre, et Facer est une application de la communauté qui a créé de superbes cadrans de montre que vous utilisez pour vous-même. Aujourd’hui, Facer a annoncé un nouveau groupe de cadrans de montres, dont certains vous aideront à faire du sport à quel point vous aimez l’espace.

Les visages de l’espace sont enfin là

Pendant très longtemps, les cadrans de montres sur le thème de l’espace ont été les plus proches des modèles de la Terre ou de la Lune. Vous pourrez maintenant basculer le design du ver de la NASA, les thèmes de fierté Star Trek et de nombreux autres designs.

Les visages de la NASA se concentrent sur l’objectif de l’agence de se rendre sur Mars. Le programme Artemis de la NASA se concentre d’abord sur la Lune. L’objectif final du programme est de toujours préparer l’humanité pour un voyage sur Mars. Certains se demandent pourquoi se rendre sur Mars n’est pas aussi facile que de se rendre sur la Lune. Les faits sont qu’aller sur Mars est beaucoup plus difficile et nécessite des compétences que nous apprendrons uniquement sur la Lune pendant une période plus longue. Les voyages sur Mars prennent des années, et non des semaines comme le programme Apollo, donc acquérir les années nécessaires d’expérience de la vie spatiale sur la Lune sera un excellent tremplin pour la première mission avec équipage sur Mars.

Comment obtenir les nouveaux visages

De retour aux cadrans de montre, les nouveaux designs sont vivement colorés et certainement uniques par rapport aux visages Apple intégrés. Pour accéder à ces nouveaux cadrans de montre, vous devez télécharger l’application Facer pour iOS et devenir membre premium.

