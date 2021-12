Obtenez votre Xbox Game Pass Ultimate Perks pour Halo Infinite maintenant

Halo Infinite est maintenant disponible, et si vous jouez au jeu via Xbox Game Pass Ultimate, il y a plus que le jeu lui-même pour s’enthousiasmer. Le premier lot d’avantages mensuels Halo Infinite est maintenant en ligne, vous offrant des échanges de défis supplémentaires et des bonus d’XP, ainsi qu’un revêtement très élégant pour votre fusil d’assaut.

Inclus en bonus avec votre abonnement Game Pass Ultimate, le plus gros avantage Halo Infinite ce mois-ci est un fusil MA40 AR « Pass Tense », donnant un style vert vif au fusil sans le rendre trop idiot. Comme les autres contenus multijoueurs à débloquer dans Halo Infinite, le revêtement n’a aucune fonction et n’améliorera pas vos performances, gardant les choses complètement équitables entre les joueurs – eh bien, à moins qu’ils n’utilisent une souris et que vous utilisiez un contrôleur filaire rigide de vieilles miettes et de soda renversé. Non pas que vous feriez jamais ça.

Obtenir l’avantage est un peu déroutant, cependant. Tout d’abord, accédez à l’application Xbox Game Pass sur votre console ou votre PC (vous ne pouvez pas le faire via l’application mobile) et vous verrez un onglet « Avantages » près du bas. Vous pouvez également sélectionner la vignette de l’avantage de Halo actuellement sur la page d’accueil.

Ensuite, vous pourrez confirmer votre sélection et un code QR apparaîtra. Cela vous mènera au site Halo Waypoint, et si vous n’êtes pas connecté, vous recevrez un message d’erreur – dans ce cas, connectez-vous, revenez à la page avec le code QR et suivez le processus encore une fois. Enfin, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Échanger » plutôt que d’entrer manuellement le code qu’il vous donne, et les avantages sont à vous.

Les avantages sont intéressants, mais le système de progression dans le multijoueur de Halo Infinite est très, très lent et vous offre souvent de très petites récompenses à chaque niveau, comme une couleur de visière qui ne fonctionne que sur un certain type d’armure. Cependant, vous pouvez obtenir des dizaines de récompenses en collectant des objets dans la campagne Halo Infinite. Assurez-vous simplement de ne pas utiliser Quick Resume pour le moment, car un bogue pourrait empêcher l’utilisation de ces éléments. Pour en savoir plus, consultez notre revue de la campagne Halo Infinite.

