Obtenez-vous des rendements négatifs sur vos investissements?

Il est important pour les investisseurs et autres personnes de prendre une décision très éclairée sur le fait que les FD aujourd’hui avec une inflation en hausse constituent une menace de rendements faibles ou négatifs.

En tant qu’investisseur, nous investissons notre argent dans le but d’obtenir un taux de rendement positif. Cependant, le risque d’obtenir un rendement négatif existe dans chaque investissement. Alors qu’un rendement négatif est possible dans un investissement lié au marché tel qu’un fonds commun de placement ou une action directe, les investissements à revenu fixe tels que les dépôts bancaires à terme comportent également un type de risque différent.

Dans un investissement lié au marché, il existe un risque de perdre une partie du capital lorsque la valeur des titres sous-jacents baisse. Dans un investissement à revenu fixe, le risque de perdre du capital peut ne pas être présent (peut exister dans certains), le risque de gagner un rendement négatif n’est peut-être pas exclu.

Ce risque découle de l’impact de l’inflation sur les rendements générés par différents investissements. Et, l’inflation fait un retour en Inde. « Certains pays comme l’Inde et d’autres pays ont subi des blocages deux fois au cours des 12 à 18 derniers mois. Ceux-ci ont également conduit à des limitations et des capacités de production. Ainsi, l’inflation va nous frapper de telle manière que même si vous gagnez de l’argent, dans un sens réel, vous ne ferez pas un retour net positif sur vos investissements », déclare Santosh Joseph, fondateur et associé directeur, Germinate Investor. Services SENCRL.

Ce risque provient principalement de la hausse de l’inflation qui tire les rendements plus bas, impactant ainsi le rendement final pour un investisseur. Ainsi, si une banque FD offre un rendement de 6 pour cent par an et que l’inflation est également de 6 pour cent, le rendement net est presque nul. Parfois, lorsque les taux de FD sont plus bas ou que l’inflation est plus élevée, l’investissement finit par générer un rendement négatif. Le capital investi est sûr et sécurisé, mais le rendement effectif corrigé de l’inflation peut être faible ou négatif.

Le rendement négatif est plus prononcé pendant les périodes d’inflation croissante avec des taux d’intérêt qui baissent ou qui restent bas. Un autre facteur clé, autre que l’inflation et le taux d’intérêt, qui influe sur les rendements entraînant un rendement négatif pour l’investisseur est la taxe.

Les revenus d’intérêts de la banque FD sont entièrement imposables entre les mains de l’investisseur selon la tranche de revenu. « Si je devais prendre un chiffre approximatif, ce taux FD me donnerait un rendement de 5 %. Calculons maintenant le taux de rendement réel en tenant compte du TDS et du taux d’inflation. Après avoir considéré un TDS de 10 pour cent, le taux de retour effectif est de 4,5 pour cent. Maintenant, comparons cela à l’inflation, lorsque vous considérez le taux d’inflation de 5 pour cent, le taux de rendement réel s’avère être négatif de 0,5 pour cent sans aucun rendement réel. Par conséquent, il est important que les investisseurs et les autres personnes prennent une décision très éclairée sur le fait que les FD aujourd’hui avec une inflation en hausse constituent une menace de rendements faibles ou négatifs », informe Joseph.

L’impact de l’impôt sur le rendement FD est plus important pour ceux qui se trouvent dans la tranche d’imposition la plus élevée que pour ceux qui paient un taux d’imposition inférieur. Mais, le rôle de l’inflation dans l’impact sur vos rendements ne peut être exclu, quels que soient les taux d’imposition.

Ce que vous devez vérifier, c’est si votre investissement génère un rendement négatif ou si le rendement généré est supérieur d’au moins quelques points de pourcentage à l’inflation. Les actions en tant que classe d’actifs ont le potentiel de générer des rendements élevés corrigés de l’inflation et constituent donc une meilleure option pour les investisseurs pour atteindre leurs objectifs à long terme. Pour les investisseurs particuliers, les fonds communs de placement en actions sont un bon point de départ pour créer de la richesse sur le long terme.

« Les investisseurs en fonds communs de placement ont un avantage sur les autres investisseurs. C’est parce qu’à long terme, les choses ont tendance à s’équilibrer. La plus grande des crises a tendance à sembler petite avec le recul alors que l’économie continue de croître après que les marchés se soient redressés. Les investisseurs en MF savent que les fonds communs de placement vous donnent en moyenne le PIB et l’inflation combinés comme rendement. Par conséquent, ils sont protégés à long terme, mais à court terme, même les investisseurs en fonds communs de placement peuvent faire face à de nombreuses difficultés », explique Rachit Chawla, PDG et fondatrice de Finway FSC.

Mais cela signifie-t-il qu’il faut éviter d’investir dans les FD bancaires ? En fait, ils conviennent aux investisseurs qui recherchent la préservation du capital plutôt que de faire fructifier leur argent. « Ma suggestion serait d’adopter une approche équilibrée. Si la sécurité est ce que vous recherchez, bien sûr, vous pouvez investir dans les FD. Cependant, assurez-vous de ne pas investir plus de 30 à 40 % de votre capital dans les FD car ils ne donnent pas les meilleurs rendements. Au lieu de cela, placez votre capital d’investissement restant dans d’autres actifs à haut rendement. Par exemple, l’or peut constituer un atout précieux dans les temps à venir afin qu’il puisse également être exploré », explique Chawla.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.