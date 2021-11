Obtenez West Ham à gagner à 33/1 OU Liverpool à gagner à 8/1 avec 888sport spécial nouveau client

Liverpool se rendra à West Ham ce week-end pour affronter les Hammers très performants qui volent haut, mais les Reds aussi cette saison.

Liverpool est invaincu en championnat cette saison et est la seule équipe à ne pas avoir perdu jusqu’à présent, mais West Ham est juste derrière puisqu’il occupe la quatrième place derrière son adversaire.

Jurgen Klopp adore le football de Liverpool qui est sur une longue série d’invincibilités

888 Sport – West Ham 33/1 – Liverpool 8/1*

Liverpool n’a pas perdu contre West Ham depuis 2016, lors du match de la FA Cup.

Depuis lors, les visiteurs ont été invaincus contre les Hammers en dix matchs, dont neuf se sont soldés par des victoires.

Il y a également eu beaucoup de buts dans ce match avec quatre buts ou plus vus dans sept de ces dix matchs.

Le dernier match au London Stadium s’est terminé 3-1 contre les Reds après un doublé de Mohamed Salah en seconde période suivi d’un autre but tardif de Georginio Wijnaldum.

Craig Dawson a marqué un but de consolation, mais il était beaucoup trop tard et tout s’est terminé en faveur de Liverpool, qui était également deux places au-dessus des Hammers dans le tableau.

Ces deux équipes ont remporté leurs exploits européens en milieu de semaine et espèrent que leurs stars pourront revenir en pleine forme pour affronter cette énorme bataille vers le haut du tableau.

Et vous pouvez soutenir soit West Ham pour gagner à 33/1 ou Liverpool pour gagner à 8/1 ICI*.

Les parieurs doivent créer un compte avec 888sport avant de déposer 10 £ ou plus.

Les joueurs doivent utiliser le code promo suivant : 888ODDS pour pouvoir participer à cette offre.

Le pari maximum pour cette offre est de 5 £ et vos gains bonus seront payés en paris gratuits.

Si l’équipe que vous sauvegardez gagne, les paris gratuits seront valables sur votre compte pendant 7 jours.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

SPÉCIAL BORD

Ronaldo et Grealish marquent et City gagne à 16/1 avec Paddy Power

BOOST DE PARI

Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football ce week-end

PARIS GRATUITS

Pariez 10 £ sur le football de Premier League et obtenez 50 £ de paris gratuits avec Betfair

INFO

Smart Acca conseille à Ronaldo de marquer dans le derby de Manchester avec des buts à gogo

BOOST DE CHANCE

Offre de pari Man United contre Man City: obtenez l’un ou l’autre des deux côtés pour gagner à 33/1 avec Novibet

GUIDE DES CHANCES

Tour d’horizon des paris sur la Ligue des champions : dernières cotes, pronostics et offres d’inscription

*Dépôt d’au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDS • Pariez jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier • Si votre sélection gagne, nous vous paierons au prix normal et tous les gains supplémentaires du prix amélioré annoncé vous seront payés en paris gratuits • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les mises des paris gratuits ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions s’appliquent aux retraits, aux méthodes de paiement et aux pays et aux conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.