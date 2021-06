Obtenir 60% de réduction sur les écouteurs antibruit est un autre vol Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Après le premier jour de Prime Day, vous pouvez avoir la fatigue du client. Mais ce serait une erreur, car il y a encore tellement d’offres incroyables à profiter le deuxième jour, plus d’autres qui n’ont même commencé que le deuxième jour ! L’une des principales catégories pour les acheteurs est l’électronique et les appareils au cours de cette période de deux jours. Le principal événement de vente d’Amazon nous a prêts à mettre à niveau nos appareils électroniques et nous avons de nombreuses offres à examiner tout en le faisant.

L’un de ceux que nous surveillons en ce qui concerne les écouteurs est le Écouteurs sans fil véritables SENNHEISER CX 400BT. Sennheiser est connu pour sa qualité audio et à quel point ils vous accompagnent dans votre journée. Le pilote dynamique de 7 mm et la large gamme de prise en charge des codecs Bluetooth offrent un son cristallin. Ceux-ci ont une autonomie incroyable, pouvant durer jusqu’à 20 heures avec une seule charge. Vous êtes assuré d’obtenir un ajustement sûr et confortable, car vous avez le choix entre quatre tailles d’adaptateur différentes.

En règle générale, vous pourrez en acheter une paire pour environ 200 $. Ils sont disponibles en blanc ou en noir et sont idéaux pour écouter de la musique ou prendre des appels. Mais aujourd’hui seulement, tu les auras pour seulement 79,95 $! C’est 60% de réduction, ce qui est tout simplement fou!

Sennheiser CX 400BT True Wireless Écouteurs – Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth pour la musique et les appels – avec… Prix catalogue : 129,95 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 50,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Écouteurs sans fil SENNHEISER CX 400BT True – Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth pour la musique et les appels – avec… Prix catalogue : 99,98 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 20,03 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ce sont des offres à durée limitée, vous devez donc vous assurer de les accrocher pendant que vous le pouvez. Pendant que vous y êtes, vous devriez envisager d’autres options de mise à niveau dans votre vie. Que vous recherchiez le meilleur des ventes de télévision comme le téléviseur Insignia 43 pouces 4K UHD ou un téléviseur Toshiba 55 pouces 4K avec Amazon Fire TV Stick intégré ou vous souhaitez passer à une option de 85 pouces comme ça de Samsung, vous pouvez et pour beaucoup moins cher que la normale. Il existe également une tonne d’options pour les appareils Amazon, y compris le 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $. Ce ne sont que quelques-uns d’entre eux. Afin de profiter de cet abonnement Amazon Music, vous devez considérer les Écouteurs Sennheiser CS 400BT.

