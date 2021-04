Obtenir la meilleure offre de téléphone Samsung

UNE

Le téléphone Samsung reste l’un des choix les plus populaires pour les utilisateurs mobiles du monde entier. Reconnus pour leurs écrans de pointe, leur design innovant et leurs appareils photo nets, les consommateurs continuent d’affluer vers les appareils Android à chaque nouvelle version.

Bien que son histoire remonte à la Corée du Sud de la fin des années 80, le téléphone Samsung a vraiment pris de l’importance avec le lancement du Samsung Galaxy S en 2009.

Depuis lors, le fabricant de téléphones a publié plus de 10 téléphones Samsung sous la bannière «Galaxy S».

Pourquoi Samsung?

Avec presque chaque mise à jour annuelle du téléphone phare Samsung, la marque a amélioré la résolution de l’écran du combiné, la qualité des objectifs de son appareil photo et l’étendue de son ensemble de fonctionnalités.

Et alors qu’Apple a été critiqué pour avoir conservé la forme rectangulaire de base de l’iPhone pendant plus d’une décennie, Samsung a été le pionnier de certaines conceptions du champ gauche. Des écrans bord à bord qui éliminent les cadres et des appareils avec des écrans qui se replient sur eux-mêmes de manière transparente, par exemple.

Quelle est la dernière nouveauté de Samsung?

Les derniers combinés haut de gamme Samsung (la gamme Galaxy S21) offrent plus de puissance de calcul que le portable moyen de jardin. Et vous pouvez ajouter à cela des photos plus nettes que certains appareils photo haut de gamme et des vidéos de plus haute résolution que la télévision de votre salon ne peut gérer, même si vous êtes passé à la 4K.

Un téléphone Samsung peut être génial si vous préférez ne pas être lié à l’écosystème d’applications et de services d’Apple qui accompagne le fait d’être un utilisateur d’iPhone.

En tant qu’appareil Android, votre téléphone Samsung permet une personnalisation et une flexibilité beaucoup plus grandes si vous le souhaitez, mais une expérience utilisateur simple qui rivalise facilement avec l’iPhone si vous ne le faites pas.

Combien coûte Samsung?

Si vous êtes intéressé par un contrat de téléphone mobile mensuel, vous constaterez souvent qu’un téléphone Samsung a un coût légèrement inférieur à celui d’un téléphone Apple – en particulier au niveau du modèle phare où vous payez pour le meilleur matériel et fonctionnalités que l’argent peut acheter.

Cela dit, si vous cherchez à acheter un téléphone Samsung purement et simplement et à profiter d’une offre SIM uniquement, vous constaterez que les marques concurrentes facturent des montants similaires pour leurs combinés. Par exemple, Apple et Samsung facturent plus de 1000 £ pour leurs combinés les plus performants.

Mais un téléphone Samsung n’a pas besoin d’être une centrale électrique à prix élevé. Le fabricant propose également une large gamme de combinés, y compris des modèles de niveau intermédiaire et économique. Cela peut être un bon compromis si vous utilisez principalement votre téléphone pour la messagerie, les appels et les réseaux sociaux et que vous n’avez pas besoin de la puissance de traitement massive des modèles plus chers.

Caractéristiques exceptionnelles des téléphones Samsung

Les fonctionnalités exceptionnelles du téléphone Samsung comprennent des appareils photo à objectifs multiples qui vous garantissent d’obtenir la meilleure photo possible du premier coup, la capacité double SIM qui vous permet de faire fonctionner efficacement deux téléphones avec deux numéros de téléphone à partir d’un seul combiné et des écrans pliables demi-taille lorsqu’il est fermé.

Avec toutes ces fonctionnalités, la durée de vie de la batterie d’un téléphone Samsung est lourde, mais le fabricant a beaucoup investi dans la technologie de la batterie au fur et à mesure que la gamme Galaxy S. Les batteries à chargement rapide de la dernière génération ont des capacités allant jusqu’à 5000 mAh – ce qui devrait être suffisant pour vous permettre de passer une journée entière avec une utilisation raisonnable.

Protéger votre téléphone Samsung

Si vous êtes du type à risque d’accident ou que vous avez de jeunes enfants, de nombreux téléphones Samsung sont dotés de fonctionnalités pour vous éviter les factures de réparation ou les réclamations d’assurance. Par exemple, la plupart des nouveaux combinés Galaxy S portent un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui signifie qu’ils peuvent résister aux précipitations, aux déversements quotidiens et être immergés dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum.

En termes d’offres, le téléphone Samsung le plus performant avec appels, SMS et 100 Go de données illimités pourrait vous coûter jusqu’à 75 £ par mois. À l’autre extrémité du spectre, vous pourriez payer aussi peu que 11,99 £ par mois pour un combiné d’entrée de gamme et de modestes allocations de conversation, de texte et de données.

Comparez les offres de téléphones Samsung

Donc, que vous recherchiez un téléphone Samsung 5G, un téléphone Samsung pliable ou simplement un combiné pour passer des appels et envoyer des SMS, assurez-vous de comparer d’abord les offres pour trouver celle qui convient à votre budget et à vos exigences.