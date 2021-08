Obtenir l’expérience de frappe parfaite

Les claviers sans fil sont bien meilleurs qu’avant. Fini le temps où passer au sans fil signifiait gérer une latence excessive et des problèmes de batterie constants. De nos jours, l’expérience du clavier sans fil est à peu près comparable à l’utilisation d’un clavier filaire. Mais avec autant d’options, il peut être difficile de choisir les meilleurs claviers sans fil pour vos besoins.

Bien sûr, il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un clavier sans fil. Par exemple, vous voudrez considérer comment le clavier se connecte sans fil à vos appareils. Certains utilisent simplement le Bluetooth, ce qui est plus pratique, mais pas aussi stable. D’autres utilisent une connexion 2,4 GHz, ce qui nécessite un dongle et ne fonctionne pas vraiment avec des choses comme les tablettes, mais réduit la latence.

Vous voudrez également réfléchir à la façon dont votre clavier est alimenté. Certains claviers sans fil nécessitent toujours l’utilisation de piles AA ou AAA. La plupart se chargent via un port MicroUSB ou USB-C. La durée de vie de la batterie sur un clavier est généralement assez longue – la plupart des claviers durent quelques semaines d’utilisation entre les charges. Les claviers alimentés par des piles AA ou AAA durent généralement encore plus longtemps que les claviers chargés, bien que vous deviez bien sûr acheter des piles.

Vous voudrez envisager des fonctionnalités supplémentaires. Apple fabrique un clavier avec des fonctionnalités telles que Touch ID. Certains claviers sont livrés avec un pavé numérique, ce qui peut être nécessaire en fonction de votre profession. Et last but not least, vous voudrez considérer le prix.

Sans plus tarder, voici les meilleurs claviers sans fil en 2021.

Meilleur clavier sans fil global : Logitech K380

Clavier Logitech K380 utilisé avec une tablette. Source de l’image : Logitech

Avantages: Conception compacte, connectivité multi-appareils, longue durée de vie de la batterie, peu coûteux

Les inconvénients: Un peu à l’étroit, pas rechargeable

Le Logitech K380 est désormais un classique. Le clavier est un incontournable depuis des années maintenant, et il y a de bonnes raisons à cela. Il est compact, fonctionne avec jusqu’à trois appareils à la fois et dispose d’outils de commutation transparents pour passer d’un appareil à l’autre.

La possibilité de se connecter à plusieurs appareils est l’un des principaux arguments de vente de ce clavier. C’est une fonctionnalité qui devient de plus en plus courante, mais qui peut vraiment s’avérer utile pour ceux qui souhaitent utiliser leur clavier avec un ordinateur ou deux, une tablette et même un téléphone. Bien sûr, parce qu’il est si largement compatible qu’il se connecte via Bluetooth.

Le clavier est également très compact. Vous n’obtiendrez pas de pavé numérique, mais la plupart n’en ont pas besoin de toute façon – et le compromis de prendre moins de place sur le bureau peut en valoir la peine. L’appareil a également une énorme autonomie de deux ans. Et, il a des touches faciles à utiliser pour basculer entre vos trois appareils.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, le compromis pour cette autonomie massive est le fait que vous devrez utiliser des piles AAA. En dehors de cela, les touches peuvent sembler légèrement à l’étroit pour certains. Mais cela ne devrait pas être un gros problème pour la plupart des utilisateurs, surtout compte tenu du prix bas.

Clavier Bluetooth Logitech K380 Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier de jeu sans fil : Logitech G915

Clavier de jeu sans fil Logitech G915. Source de l’image : Logitech

Avantages: Excellente qualité de construction, superbe design, touches personnalisables

Les inconvénients: Très cher

Si vous êtes un joueur, vous avez besoin d’un clavier spécialisé, comme le Logitech G915. Ce clavier offre un design convivial pour les joueurs, une gamme de fonctionnalités et une excellente sensation.

La première chose à remarquer est le design. Le G915 est noir, avec un rétroéclairage RVB que vous pouvez personnaliser via le système LightSync de Logitech. Il est construit avec un alliage d’aluminium de qualité aéronautique, ce qui lui donne une construction super solide, mais légère.

Le clavier offre également des fonctionnalités utiles. Il a une autonomie de 30 heures et vous obtiendrez des avertissements de batterie faible à 15 % sur la LED intégrée du clavier. Vous pouvez le recharger complètement en trois heures. Et, parfait pour les joueurs, il dispose de cinq touches programmables dédiées qui peuvent être utilisées pour différentes commandes pour chaque jeu. Le clavier peut se connecter via Bluetooth et la technologie Lightspeed propriétaire de Logitech, ce qui devrait aider à réduire la latence que Bluetooth introduit parfois.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, ce clavier n’est pas bon marché. Et, bien que les touches offrent une sensation tactile agréable, certaines mettront du temps à s’y habituer. Cela dit, une fois que vous vous serez habitué à la sensation des touches, vous adorerez ce que propose ce clavier.

Clavier de jeu sans fil Logitech G915 Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 234,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier mécanique sans fil : Keychron K2 Wireless

Clavier sans fil Keychron V2 sur un bureau. Source de l’image : Keychron/Amazon

Avantages: Design rétro, sensation impressionnante, se connecte à jusqu’à trois appareils, mode filaire

Les inconvénients: Un peu grand, je ne vois pas combien il reste de batterie

Il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles les gens préfèrent les claviers mécaniques. Ils offrent une sensation tactile magnifiquement différente de la plupart des claviers grand public, en plus ils offrent ce superbe design rétro et beaucoup les trouvent plus rapides et plus faciles à taper. Quelle que soit votre raison, cependant, si vous recherchez un excellent clavier mécanique qui ne coûte pas un bras et une jambe, le Keychron V2 Wireless est la voie à suivre.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version sans fil d’un clavier filaire, et il offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Le clavier peut se connecter à jusqu’à trois appareils avec une connexion Bluetooth et vous permet de basculer rapidement et facilement entre eux. Et, si vous êtes à court de batterie, il existe un mode filaire via le câble USB-C inclus. Le clavier a tous les boutons que vous voudriez utiliser sur Mac, mais il est également compatible avec les ordinateurs Windows.

La durée de vie de la batterie de ce clavier est d’environ 72 heures, ce qui n’est pas mauvais, mais n’est pas étonnant. Le clavier est rechargeable et offre un design compact qui devrait s’adapter parfaitement à n’importe quel bureau.

Alors, quels sont les inconvénients du Keychron V2 Wireless ? Eh bien, comme mentionné, la durée de vie de la batterie n’est que bonne et il est difficile de voir combien il reste de batterie à un moment donné. Le clavier est également un peu haut, il peut donc être difficile à utiliser sans repose-poignet.

Clavier mécanique sans fil Keychron K2 Prix: 94,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier sans fil pour Mac : Apple Magic Keyboard avec Touch ID

Apple Magic Keyboard avec Touch ID. Source de l’image : Pomme

Avantages: Capteur Touch ID bien conçu, bonne expérience de frappe

Les inconvénients: Cher, ne fonctionne que sur les Mac avec Apple Silicon

Si vous êtes un utilisateur Apple et que vous souhaitez un clavier qui tire pleinement parti de votre ordinateur, alors le clavier Apple Magic Keyboard avec Touch ID est la solution. Attention, ce clavier n’est compatible qu’avec les Mac avec Apple Silicon.

La plus grande caractéristique de ce clavier par rapport aux autres est peut-être le fait qu’il intègre un capteur Touch ID. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à votre ordinateur, saisir automatiquement les mots de passe, payer des articles, etc., simplement en touchant simplement le capteur avec votre doigt. C’est super facile à utiliser, et c’est beaucoup plus pratique que d’avoir à taper votre mot de passe tout le temps.

Mais le capteur Touch ID n’est pas la seule chose pour laquelle le clavier est bon. Le clavier offre une expérience de frappe relativement tactile et, à la manière classique d’Apple, est très bien conçu. Le clavier devrait avoir fière allure sur n’importe quel bureau, même si vous ne pouvez l’acheter qu’en argent, à moins que vous ne l’achetiez avec un iMac. Vous pouvez même acheter une version du clavier avec un pavé numérique, si vous le souhaitez.

Il y a quelques inconvénients à considérer. Le Magic Keyboard avec Touch ID est assez cher, et le capteur Touch ID ne fonctionnera pas sur un Mac qui n’a pas Apple Silicon. Si ces choses ne vous importent pas, alors ce clavier est absolument la voie à suivre.

Apple Magic Keyboard avec Touch ID Prix : 149,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur combo clavier et souris sans fil : Logitech MK850 Performance

Clavier et souris Logitech MK850 Performance Source de l’image : Logitech

Avantages: Pas trop cher, clavier et souris ensemble, basculement entre trois appareils

Les inconvénients: Un peu encombrant

Si vous recherchez une toute nouvelle configuration avec un clavier et une souris sans fil, alors le combo Logitech MK850 est la solution. Ce combo est livré avec un excellent clavier et une souris super ergonomique, en plus ce n’est pas trop cher.

Comme certaines des autres options de cette liste, le clavier peut se connecter à trois appareils différents. Ainsi, même s’il n’est pas super portable, vous pouvez basculer entre votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone. Le clavier est conçu pour une expérience généralement ergonomique, et bien que les touches ne soient pas les plus tactiles, elles sont toujours assez solides. Le clavier en général offre un ajustement confortable.

La souris est solide aussi. Il offre une résolution de 1000 DPI pour une expérience généralement précise, et il a un design ergonomique. La souris dispose également de quelques boutons supplémentaires et peut également basculer entre trois appareils différents.

Alors, quels sont les problèmes avec ce package ? Comme mentionné, les touches du clavier ne sont pas les meilleures, mais elles ne sont toujours pas mauvaises. Et, le clavier est assez volumineux, il ne fonctionnera donc pas pour ceux qui veulent une expérience portable. Cela dit, grâce à la possibilité de basculer entre les appareils et au fait que l’offre groupée n’est pas trop chère, l’offre groupée Logitech MK850 vaut la peine d’être envisagée.

Ensemble clavier et souris Logitech MK850 Performance Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission