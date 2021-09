Obtenir l’iPhone 13 ? Échangez votre téléphone avant qu’il ne perde de la valeur !

Apple vient d’annoncer l’iPhone 13, ce qui signifie qu’il est temps d’échanger votre ancien appareil à l’heure actuelle! Au cours des prochaines semaines, les valeurs de revente des anciens iPhones vont baisser considérablement, mais vous pouvez avec Decluttr, vous pouvez verrouiller votre valeur en espèces pour vous assurer d’obtenir chaque centime que vous méritez. C’est la façon intelligente de passer à votre prochain téléphone — rapide, facile et gratuit ! Et tu peux utiliser du code 9TO5MAC pour obtenir de l’argent supplémentaire pour une durée limitée.

Il est simple de commencer à échanger votre appareil avec Decluttr – il vous suffit de vous rendre sur leur site Web, de leur dire ce que vous voulez vendre et ils vous donneront une évaluation instantanée. Qu’il s’agisse d’un iPhone 12 ou d’un modèle plus ancien comme l’iPhone 8 Plus, ils s’assureront que votre appareil trouve une nouvelle maison. Obtenez votre devis, puis utilisez leur étiquette d’expédition prépayée pour expédier votre appareil depuis l’agence UPS la plus proche.

Chaque année, lorsque le dernier iPhone est annoncé, les valeurs de revente des anciens modèles commencent à baisser rapidement. Mais avec Decluttr, vous n’avez pas à vous inquiéter. Le prix qu’ils vous indiquent est évalué à 28 jours, vous aurez donc tout le temps nécessaire pour emballer et expédier votre ancien appareil, même si vous voulez attendre une semaine ou deux pour pouvoir d’abord sécuriser votre nouveau téléphone !

Decluttr paie déjà jusqu’à 33% de plus que les programmes d’échange habituels des transporteurs, mais vous pouvez en avoir encore plus pour votre argent en utilisant notre propre code 9TO5MAC à la caisse — Decluttr augmentera la valeur de votre commande de 10 % (jusqu’à 30 $ supplémentaires), ce qui signifie encore plus d’argent à consacrer à cet iPhone 13 !

Si vous souhaitez réduire encore plus le coût initial de votre mise à niveau, Decluttr utilisera encore plus de vieilles technologies que vous avez. S’il reste en place et que vous ne l’utilisez pas, il perd de la valeur chaque jour qui passe. Decluttr dit qu’une personne moyenne dispose d’environ 200 $ de technologie inutilisée, notamment :

Téléphones portables Consoles de jeux iPads et tablettes MacBooks Apple Watches Appareils photo GoPro et plus encore !

Ce qui est encore mieux, c’est qu’utiliser des services comme Decluttr pour mettre à niveau votre téléphone est bon pour la planète. Plutôt que de finir dans une décharge, les appareils que vous échangez via Decluttr se retrouveront entre des mains attentionnées qui pourront en tirer davantage parti. En revendant des appareils à de nouvelles maisons et en utilisant de vieilles pièces pour réparer encore plus de téléphones, Decluttr réduit les déchets électroniques, les émissions de CO2 et plus encore.

Soucieux de la fiabilité? Nous avons utilisé Decluttr nous-mêmes et des millions de clients satisfaits lui font confiance. Decluttr est accrédité BBB, a une cote Elite sur ResellerRatings et est classé Excellent sur Trustpilot avec plus de 17 000 avis. Au total, ils ont payé des centaines de millions à leurs clients satisfaits.

Et avec la promesse de prix technique de Decluttr, vous êtes assuré d’obtenir le premier prix proposé, ou vous pouvez demander le retour de votre article gratuitement. Assurez-vous de vous rendre sur le site de Decluttr aujourd’hui et n’oubliez pas d’utiliser le code 9TO5MAC pour obtenir de l’argent supplémentaire.

