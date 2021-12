Obtenir un nouveau Mac pour Noël ? Voici quelques conseils essentiels pour devenir un utilisateur expérimenté

Si vous avez ouvert un tout nouveau Mac pour Noël, vous passerez probablement du temps à le configurer. Apple a fait un excellent travail pour aider les clients à faire fonctionner leurs tout nouveaux Mac, mais il existe quelques trucs et astuces pour aller plus loin. Lorsque vous configurez votre nouveau Mac, voici quelques conseils et astuces pratiques pour le faire fonctionner à son plein potentiel.

Sauvegardez votre nouveau Mac

Apple inclut un logiciel de sauvegarde avec chaque copie de macOS, mais vous devrez acheter un disque dur externe pour que cela fonctionne. Une fois que vous l’avez branché, accédez à Logo Apple > Paramètres > Time Machine. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner un disque. Votre première sauvegarde prendra le plus de temps, mais après cela, elle ne sauvegardera que ce qui a changé.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez vous abonner à un service comme Backblaze qui sauvegardera toutes vos données sur le cloud tant que vous serez connecté au Wi-Fi.

J’utilise les deux pour accomplir une stratégie de sauvegarde 3-2-1, ce qui signifie que j’ai trois copies de mes données (Mac, Time Machine et Backblaze), deux emplacements, et l’un d’eux se trouve dans le cloud.

Téléchargement de photos iCloud

Si vous utilisez iCloud pour stocker vos photos, vous devrez le configurer pour télécharger une copie locale, en supposant que votre Mac est suffisamment grand pour le gérer. Un téléchargement de photo local est la raison pour laquelle j’achète toujours un Mac de 1 To. Avec une copie hors ligne, Time Machine la sauvegarde avec Backblaze.

Pour l’activer, lancez l’application Photos, accédez à Préférences > iCloud. Recherchez l’option de téléchargement d’originaux sur ce Mac.

Prenez vos applications iOS préférées

L’un des avantages d’Apple Silicon est que vous pouvez exécuter bon nombre de vos applications iOS préférées sur votre Mac. J’utilise Overcast pour les podcasts, donc j’aime avoir une autre façon d’écouter mes émissions préférées. Certaines applications bloquent l’exécution sur macOS, mais bon nombre de vos applications préférées de développeurs indépendants seront disponibles.

Obtenez de meilleurs arrière-plans

Si vous en avez assez des arrière-plans macOS par défaut, prenez l’application Unsplash pour Mac. C’est le moyen le plus simple d’obtenir de nouveaux arrière-plans. Vous pouvez également le configurer pour qu’il tourne tous les jours ou toutes les semaines.

Apple propose un excellent didacticiel sur la personnalisation de la barre de menus macOS. Beaucoup de ces conseils sont destinés aux utilisateurs expérimentés, mais les nouveaux utilisateurs devraient également jeter un œil à d’excellents trucs et astuces pour ajouter et supprimer des éléments.

Activer Touch ID

Touch ID sur macOS est indispensable pour un déverrouillage rapide ou une authentification rapide. Si vous avez omis de le configurer lors du déballage ou si vous souhaitez ajouter un autre doigt, vous pouvez le faire dans la fenêtre des préférences de macOS. Personnellement, je l’ai désactivé pour le remplissage automatique du mot de passe, car je veux que cela se fasse sans avoir besoin de m’authentifier.

Allumez le robinet pour cliquer pour le trackpad

Par défaut, le Mac vous oblige à appuyer sur le trackpad pour initier physiquement un clic, mais il existe un moyen dans Préférences Système> Trackpad d’activer le toucher pour cliquer. Taper pour cliquer vous permet de déclencher des clics en appuyant sur le trackpad au lieu d’appuyer.

Activer le déverrouillage de l’Apple Watch sur macOS

Si vous portez une Apple Watch, accédez à Préférences Système > Sécurité et confidentialité pour activer l’option d’utilisation de votre Apple Watch sur votre Mac. Non seulement cela fera en sorte que votre Apple Watch déverrouillera automatiquement votre Mac lorsqu’il le sortira du mode veille, mais il sera également utile pour déverrouiller des applications pour prendre en charge une authentification supplémentaire comme 1Password.

Plus de 30 conseils pour devenir un utilisateur expérimenté de macOS

. propose un excellent didacticiel vidéo avec 30 conseils supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre nouveau Mac. Il est intégré ci-dessus et est un incontournable pour les nouveaux utilisateurs de Mac.

