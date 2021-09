Obtenir un prêt hypothécaire pour une location à court terme ou une location de vacances maintenant encore plus facile

in

Les prêts hypothécaires de vacances ont peut-être déjà été difficiles à obtenir, mais de plus en plus de prêteurs se joignent à eux. Les investisseurs qui hésitent à investir dans des locations à court terme pourraient désormais avoir plus de raisons de franchir le pas.

Le nombre de produits hypothécaires locatifs disponibles pour ceux qui recherchent des locations de vacances a plus que doublé depuis août 2020. Si vous cherchez à financer votre investissement à court terme ou en location de vacances, il y a maintenant 186 produits différents sur l’étagère. , contre seulement 74 à la même époque l’an dernier.

Et il y a aussi plus de prêteurs que jamais parmi lesquels choisir, avec 25 sociétés de prêts hypothécaires offrant désormais des produits. En août dernier, ils n’étaient que 14 dans l’arène, ce qui montre à quel point l’appétit grandit pour ce créneau de marché.

Une étude publiée par Moneyfacts montre que le taux moyen des prêts hypothécaires de vacances à taux fixe le mois dernier était de 4,14 %. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 3,53% en août de l’année dernière, mais le secteur suscite toujours un intérêt massif de la part des investisseurs.

Encore relativement niche

Selon Rachel Springall, experte en finance chez Moneyfacts, nous pourrions nous attendre à une hausse plus importante de ce côté du marché hypothécaire.

« C’est positif de voir une augmentation du choix de produits de location de vacances pour les propriétaires au cours des derniers mois, mais le marché est encore relativement niche car il y a moins de 200 offres disponibles », commente Springall. “Comme la demande de staycations reste évidente, il ne serait pas trop surprenant de voir plus de croissance sur ce marché dans les mois à venir.”

Hamptons International a également signalé une augmentation importante du nombre d’incorporations de locations de vacances jusqu’à présent cette année. Ils en ont vu 1 404 entre janvier et juin, le nombre le plus élevé depuis le début des records et une augmentation de 119% depuis 2019.

Springall ajoute : « On ne sait pas si l’appétit pour les vacances en vacances tombe en 2022, mais pour le moment, il est évident que les propriétaires profitent de l’opportunité de gagner un revenu grâce aux locations de vacances. »

“Ceux qui ont peut-être économisé un revenu disponible supplémentaire pendant le verrouillage du Royaume-Uni, ou qui recherchent des opportunités d’investissement alternatives, peuvent alors souhaiter s’impliquer.”

Appétit pour les staycations : est-ce juste l’effet Covid ?

L’un des principaux moteurs de l’augmentation de l’intérêt pour les locations de vacances au Royaume-Uni est l’augmentation du nombre de séjours. Cette tendance est forte depuis 2020 en conséquence directe des restrictions de voyage dues au Covid.

Cependant, les staycations sont bien plus qu’une simple mode récente. Alors que le monde dans son ensemble est devenu plus soucieux de l’environnement ces dernières années, beaucoup choisissent de voler moins pour réduire leur empreinte carbone. Cela aussi joue un rôle majeur dans l’abandon des vacances à l’étranger. Comme Airbnb et d’autres options de location à court terme en dehors du modèle hôtelier traditionnel sont également devenus plus populaires, cela a ouvert la zone en tant que classe d’investissement majeure.

Il est donc probable que même une fois que les voyages à l’étranger auront repris, plus de personnes que jamais voudront rester locales.

Du point de vue de l’investissement, les locations à court terme et les locations de vacances présentent de nombreux avantages. Les rendements annuels peuvent dépasser de loin les revenus locatifs traditionnels, et l’investissement relève de règles fiscales différentes. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.