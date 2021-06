OBTENIR UN TROISIÈME PLAN DE THÉRAPIE GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE A RÉSULTÉ AVEC DES EFFETS SECONDAIRES « PLUS GRAVES » ⋆ .

in

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Étant donné que les gens se sont volontairement alignés pour prendre les deux injections de COVID-19 qui se sont déjà avérées être une injection expérimentale de thérapie génique, et non un vaccin, ils en veulent plus. Moderna teste maintenant des « injections de rappel » sur ceux qui ont déjà été entièrement « vaccinés ».

Ces injections de rappel ont entraîné des effets secondaires un peu «plus graves», selon un sujet de test. « expert en virus » (essayez de ne pas en rire) Joseph Hyser est complètement vacciné depuis fin janvier, et il ne craint pas vraiment que sa protection COVID-19 contre le vaccin Pfizer ait beaucoup diminué depuis lors. Alors pourquoi être un cobaye pour Big Pharma et prendre un troisième coup ? Probablement parce qu’en tant qu’« expert en virus », il sait qu’il participe à un jeu mental qui se joue sur nous tous.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Moderna et Pfizer développent des « coups de rappel » pour la thérapie génique expérimentale

Le PDG de BioNTech déclare que des injections « de rappel » du vaccin Pfizer seront nécessaires tous les 12 à 18 mois

La classe dirigeante et Big Pharma s’associent pour pousser un troisième coup COVID

Cette poussée pour vacciner le monde entier avec cette thérapie génique ne fait que s’intensifier. Pas assez d’esclaves sont convaincus qu’ils ont besoin de ce coup, donc la propagande, le lavage de cerveau et la manipulation continueront. Le troisième coup ne devrait pas être nécessaire si la « protéine de pointe » d’ARNm est légitime et n’est pas un mensonge. Si ce n’est pas efficace, ce que nous savons que ce n’est pas le cas, alors comment un troisième sera-t-il efficace ?

Si les « vaccins » « fonctionnent », pourquoi tant de vaccinés reçoivent-ils toujours le COVID ?

Ce sont les questions que nous ne sommes pas censés poser.

L’étude à laquelle Hyser fait désormais partie est financée par les National Institutes of Health. Reconnaître ça ? C’est l’agence du tyran Dr Anthony Facui. C’est juste une preuve de plus que le gouvernement est à fond avec les grandes sociétés pharmaceutiques pour essayer de faire injecter tout le monde. Cette « étude » évaluera le mélange de différents vaccins de rappel contre les coronavirus pour déterminer s’ils seront sûrs et efficaces pour les adultes de tous âges aux États-Unis.

Ils ne se soucient pas du coup que vous obtenez, ils ont juste besoin que vous le preniez. Et on dirait qu’ils ont besoin que tu le prennes volontiers. Pour une raison quelconque, ils n’ont pas vraiment essayé de punir les gens pour avoir refusé pour l’instant, même si cela est probablement à venir. Nous devons rester vigilants et savoir ce qui se passe avec cette arnaque. Continuer à appliquer la pensée critique,

Lire la suite @ SHTFPlan.com