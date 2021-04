Obtenir une infection au COVID-19 à partir de surfaces est maintenant une chance sur 10 000; Qu’est-ce que ça veut dire?

Certes, le virus est connu pour survivre sur de nombreuses surfaces poreuses et non poreuses et pendant différentes durées.

Le risque de contracter l’infection par le coronavirus à partir d’une surface contaminée est maintenant considéré comme relativement faible. Selon les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la probabilité de contracter une infection au COVID-19 à partir de surfaces est de un cas sur 10000. Selon la dernière mise à jour du CDC, il se peut que ce que beaucoup appellent le «théâtre de l’hygiène» prenne fin. Le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC, a déclaré qu’il ne fait aucun doute que les personnes peuvent être affectées par une surface contaminée, cependant, il existe des preuves qui indiquent que le risque de cette voie de transmission est maintenant devenu faible.

Selon les recherches, la transmission du virus par contact direct, la transmission aérienne et les gouttelettes restent élevées par rapport à la transmission de surface. Par conséquent, la transmission de surface comme voie principale de propagation du SRAS-CoV-2 a été exclue. Le CDC a souligné qu’un nettoyage intense n’est désormais requis que dans des scénarios particuliers. En ce qui concerne les activités quotidiennes, un nettoyage de base avec du savon et un détergent suffit et réduira le risque d’infection virale.

Il existe des études de l’American Journal of Infection Control et de Environmental Science & Technology Letters qui suggèrent que la transmission du COVID-19 est plus à l’intérieur et moins probable à l’extérieur.

Certes, le virus est connu pour survivre sur de nombreuses surfaces poreuses et non poreuses et pendant différentes durées. Le virus peut rester sur certaines surfaces poreuses pendant des minutes à des heures, tandis que dans le cas des surfaces non poreuses, il peut être détecté pendant des jours à des semaines. On le trouve principalement sur des surfaces intérieures comme le verre, l’acier ou le plastique, où il peut durer jusqu’à trois jours.

Gardant cela à l’esprit, le CDC a précisé qu’en cas d’environnement non hospitalier, un nettoyage en profondeur intense n’est requis que si une personne a été testée positive pour COVID-19. Si ce n’est pas le cas, un lavage adéquat de la surface avec du savon et du détergent suffira. De plus, la transmission de surface peut être réduite si les gens continuent à porter des masques faciaux régulièrement et correctement.

