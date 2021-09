Obtient sept sièges au Rajya Sabha, 1 siège au conseil législatif le 4 octobre – Consultez le calendrier complet de la CE ici

in

La Commission électorale de l’Inde a annoncé aujourd’hui les dates des élections partielles pour sept sièges du Rajya Sabha et un siège au conseil législatif. Les sondages secondaires auront lieu au Bengale occidental, à Assam, au Tamil Nadu, au Maharashtra, au Madhya Pradesh, à Puducherry et au Bihar. Parmi ceux-ci, seul le Bihar aura un vote du conseil législatif en raison du décès du MLC Tanveer Akhtar, décédé le 9 mai de cette année. Alors que des votes indirects auront lieu pour un siège de Rajya Sabha chacun dans le Bengale occidental, l’Assam, le Maharashtra, le Madhya Pradesh et Puducherry, deux sièges iront aux urnes dans le Tamil Nadu.

Au Bengale, le poste a été créé après la démission du député Manas Ranjan Bhunia le 6 mai tandis que Biswajit Daimary a démissionné le 10 mai, créant un poste vacant à Assam. Deux députés du Tamil Nadu, Thiru KP Munusamy et Thiru R Vaithilingam, avaient présenté leur démission le 7 mai tandis que le Maharashtra avait un poste vacant à la suite du décès du député Rajeev Shakarrao Satav le 16 mai. nomination au poste de gouverneur du Karnataka. Dans le territoire de l’Union de Pondichéry, le député de Rajya Sabha N Gokulakrishnan prend sa retraite le 6 octobre.

Calendrier du Rajya Sabha Bypoll pour le Bengale occidental, l’Assam, le Tamil Nadu, le Maharashtra, Puducherry et le Madhya Pradesh

Date de notification : 15 septembre

Dernière date de nomination : 22 septembre

Date de l’examen : 23 septembre

Date de retrait des candidatures : 27 septembre

Date du scrutin : 4 octobre

Heure du sondage : 9 h à 16 h

Date de dépouillement/résultat : 4 octobre à 17h

Rajya Sabha Bypoll Calendrier pour le poste Bihar MLC

Date de notification : 15 septembre

Dernière date de nomination : 22 septembre

Date de l’examen : 23 septembre

Date de retrait des candidatures : 27 septembre

Date du scrutin : 4 octobre

Heure du sondage : 9 h à 16 h

Date de dépouillement/résultat : 4 octobre à 17h

L’ICE a déclaré dans sa notification que les grandes orientations qu’elle a émises précédemment concernant la pandémie de COVID-19 devront être suivies pendant tout le processus électoral.

