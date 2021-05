Ocasio-Cortez exhorte Taylor-Greene “profondément malade” à obtenir de l’aide ⋆ .

Il est assez clair depuis longtemps que l’état mental de la représentante Marjorie Taylor-Greene (R-GA) n’est pas exactement dans le meilleur des endroits. Pendant le cycle électoral, elle a fait la une des journaux pour son soutien à la théorie du complot pro-Trump bizarre et schizophrène «QAnon»; après avoir remporté son élection, un peu de fouille des journalistes a facilement révélé à quel point elle était profondément ancrée dans le terrier des théories psychotiques du complot de droite.

Des vidéos et d’anciens messages sur Facebook ont ​​montré Taylor-Greene appelant à l’exécution de Nancy Pelosi, se demandant si un laser spatial géant était responsable des incendies de forêt en Californie et harcelant les survivants de la fusillade dans les écoles. Mais la vidéo la plus récemment découverte, qui montre sa représentante réprimandante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) à travers la boîte aux lettres de son bureau en 2019, faisant suite à un incident au cours duquel elle a abordé le démocrate de la reine dans les couloirs du Congrès. lui crier dessus pour “soutenir le terrorisme” a vraiment aggravé à quel point cette femme est déséquilibrée.

Alors que AOC a répondu avec snark jeudi soir – en plaisantant que MTG était le genre de personne qu’elle jetterait hors des bars pendant son séjour dans l’industrie hôtelière – elle ne s’est inquiétée qu’après avoir vu la dernière vidéo de la haine obsessionnelle de Taylor-Greene à son égard.

. @ AOC: «C’est une femme qui est profondément malade. Et a clairement besoin d’aide. Et son genre de fixation dure depuis plusieurs années maintenant »et« a soulevé des inquiétudes pour les autres députés… Je pense que c’est une évaluation qui doit être faite par le professionnel compétent ». https://t.co/7fj8g2Gzn8 – Jake Tapper (@jaketapper) 14 mai 2021

Il est difficile de dire si les singeries de Taylor-Greene sont délibérément conçues pour être aussi incendiaires que possible afin de rehausser son profil personnel et de gagner des points brownie avec la droite, qui dans son ensemble est dangereusement obsédée par Ocasio-Cortez pour elle. la politique progressiste – entre autres – ou si nous voyons ou non une femme souffrant de troubles mentaux appeler à l’aide. Quoi qu’il en soit, il est très clair que le représentant Taylor-Greene devrait chercher une aide psychiatrique dès que possible. Avec les soins de santé socialisés qu’elle reçoit du gouvernement, elle n’aura même pas à payer pour cela!

