Ocasio-Cortez obtient le dernier mot avec Zinger dédaigneux à la trash Marjorie Taylor-Greene ⋆ .

La représentante Marjorie Taylor-Greene s’est déjà rendue tristement célèbre au Congrès pour son nationalisme blanc militant et ses théories du complot paranoïaque – mais maintenant, elle se révèle être peut-être au bord de la raison. Qu’elle soit avide d’un nouveau cycle de nouvelles ou de n’importe quelle attention, Taylor-Greene a décidé que ce serait une bonne idée de contacter sa collègue la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) dans les salles du Congrès, lui criant dessus et exigeant pour savoir pourquoi le représentant Ocasio-Cortez a soutenu des «groupes terroristes» comme Black Lives Matter et le nébuleux et omniprésent boogeyman de droite «antifa».

Le comportement honteux a suscité de nombreuses critiques de la part des dirigeants démocrates de la Chambre contre Taylor-Greene, qui s’est déjà vu retirer ses attributions au comité en raison de son soutien passé à des choses comme le complot de pédophilie QAnon, le truthérisme du 11 septembre, harcelant les survivants de la fusillade dans les écoles et impliquant que les lasers spatiaux étaient responsables des incendies de forêt en Californie.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, l’a qualifié de «hors de propos» dans sa réponse à l’incident: «Il a été rapporté à notre bureau ce qui s’est passé alors que les députés quittaient les étages hier, l’agression verbale et les abus de notre collègue, membre du Congrès AOC. C’est tellement au-delà de tout ce qui est conforme à l’honneur de la Chambre ou à ne pas déshonorer la Chambre », a-t-elle déclaré. «C’est tellement hors de propos que vous vous posez la question, c’est probablement une question qui relève du comité d’éthique. Mais cela dépend de quelqu’un. J’ai toujours gardé les bureaux de direction séparés de toute motion pour porter quoi que ce soit à l’éthique.

Le président du caucus de la Chambre, Hakeem Jefferies, a également appelé le comité d’éthique à lancer une enquête, affirmant qu’il semblait que le représentant de Géorgie la «traquait»: «Elle est certainement engagée dans un comportement menaçant, et je pense qu’en fin de compte, c’est quelque chose qui devrait être évalué par le comité d’éthique. La membre du Congrès Ocasio-Cortez a fait preuve d’une grande retenue et devrait être félicitée à cet égard, car il semble que la soi-disant membre du Congrès de Géorgie la traque », a déclaré Jefferies lors du New Day de CNN.

Mais quand il s’agit de MTG, tout ce dont AOC a besoin, c’est d’un bon videur.

Tard jeudi, l’ancienne employée de l’industrie hôtelière a critiqué Taylor-Greene comme étant le genre de personne qu’elle jetterait hors des bars «tout le temps».

AOC dit de MTG: «J’avais l’habitude de travailler comme barman. C’est le genre de personnes que je jette tout le temps hors des bars. – Manu Raju (@mkraju) 13 mai 2021

Si vous fréquentez des points d’eau la nuit ou si vous avez déjà eu le malheur de travailler dans l’un d’eux, vous connaissez le genre de personne dont elle parle!

Ce n’est même pas la première fois que Marjorie Taylor-Greene a des ennuis pour son comportement agressif. Plus tôt cette année, elle a suscité un scandale horrifié au Congrès en désignant délibérément et en trompant publiquement la fille trans de la représentante Marie Newman (D-IL). Nous pensions qu’entraîner un enfant dans la mêlée publique à cause du sectarisme mesquin serait le fond du baril pour MTG – mais il semble qu’elle ne s’arrêtera devant rien pour s’aliéner chacun de ses collègues et se faire expulser entièrement du Congrès.