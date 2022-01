Ocasio-Cortez torréfié après le discours de Twitter sur les « frustrations sexuelles » contre les républicains : « Bizarrement anti-féministe »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a reçu un accueil sur Twitter en 2022 après avoir affirmé que « les frustrations sexuelles » étaient la raison pour laquelle les républicains se concentraient autant sur elle.

La membre du Congrès de « Squad » a éclaté contre les critiques en ligne après avoir été photographiée en train de dîner à Miami au milieu d’une vague de COVID à New York, en particulier lorsque l’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Cortes, a tiré sur la tenue de pied de son petit ami.

« Si les républicains sont en colère, ils ne peuvent pas sortir avec moi, ils peuvent simplement dire qu’au lieu de projeter leurs frustrations sexuelles sur les pieds de mon petit ami », a-t-elle tweeté, ajoutant « Ya des cinglés effrayants. » Elle a ajouté: « Ça commence à vieillir en ignorant les frustrations sexuelles très évidentes, étranges et dérangées qui sous-tendent la fixation républicaine sur moi, les femmes et les personnes LGBT + en général. Ces personnes ont clairement besoin d’une thérapie, ne le feront pas et utilisent la politique comme exutoire à la place. C’est vraiment bizarre. «

Ocasio-Cortez a été aperçue en Floride avec son petit ami au milieu d’un pic de coronavirus à New York, sur une photo publiée par National Review. (Revue nationale/Anonyme)

Compte tenu de son énorme audience sur les réseaux sociaux, l’attaque brutale d’Ocasio-Cortez contre les républicains a attiré l’attention et beaucoup de chaleur pour suggérer que les critiques conservatrices étaient liées à son attirance.

« Je me rapporte à AOC. Littéralement, chaque critique à mon égard se résume au fait que les gens sont déçus de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec moi. C’est en effet un fardeau, mais nous devons le supporter », a plaisanté la commentatrice de CNN, Mary Katharine Ham.

« Tout cela semble bizarrement anti-féministe. Donc, chaque fois que les choix politiques des femmes sont critiqués, nous pouvons simplement dire que c’est parce que les gens veulent les endormir ? Ne pouvons-nous pas simplement être en désaccord avec vos politiques fiscales/climatiques/masques sans être impliqués dans cela récit sexuel bizarre ? » l’ancienne co-animatrice de « View » Meghan McCain a tweeté, avant de supprimer.

« Lorsque nous militarisons notre sexualité pour défendre notre personnalité, il est tout aussi facile pour notre sexualité d’être immédiatement militarisée contre nous pour nier notre personnalité. Un jeu risqué », a écrit la journaliste Eve Barlow. Elle a également écrit vendredi: « AOC est vraiment là le dernier jour de l’année en train de tirer la carte des gens en désaccord avec moi parce que je suis chaud…. Résume à peu près 2021. »

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) part après une réunion entre le président américain Joe Biden et les législateurs démocrates au Capitole des États-Unis que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a organisé pour promouvoir le projet de loi bipartite sur l’infrastructure de Biden sur la colline du Capitole à Washington, États-Unis, 1er octobre 2021. (REUTERS/Leah Millis)

D’autres femmes conservatrices ont également découvert Ocasio-Cortez, comme la collaboratrice de Fox News, Karol Markowicz, qui a recommandé à Ocasio-Cortez de se débarrasser de ses fonctions sur les réseaux sociaux.

Sa diatribe sur Twitter avait également beaucoup de défenseurs, le New York Daily News déclarant qu’elle en avait « assez » et le HuffPost la complimentait pour avoir renversé Cortes après sa bordée contre son petit ami.

Ocasio-Cortez a continué à s’en prendre au réveillon du Nouvel An contre les critiques en ligne qui l’ont qualifiée d’hypocrite pour avoir visité un État que les démocrates ont critiqué pour ses règles plus laxistes sur les coronavirus. Elle a rejoint d’autres progressistes qui ont déchiré le gouverneur Ron DeSantis comme étant absent lors de la flambée de COVID-19 de son État, bien que sa porte-parole ait déclaré qu’il avait accompagné sa femme Casey à ses traitements contre le cancer du sein.