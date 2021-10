Ocasión increíble ! Fnac hunde a 550€ le prix pour un Mac Mini

Este ordenador tiene unas dimensiones realmente reducidas, 19,7 x 19,7 x 3,6 centimètres, por lo que es muy complicado no encontrar un espacio donde colocarlo en el escritorio de la habitación (o incluso en una mesa del salón). Si problemas tampoco para llevarlo de un lado a otro, es important mencionar que el equipo del que estamos hablando cuenta con sistema operativo macOS d’Apple, que cuenta con una gran cantidad de aplicaciones para sacar partido al dispositivo desde el primer momento. El caso es que tanto el software como el diseño que tiene este equipo le hacen ser justo lo que estás buscando.

La oferta de la que estamos hablando te permite comprar este producto pagando tan solo 550,97 euross una cifra realmente baja teniendo en cuenta el precio que suelen tener todos los productos de la compañía de Cupertino. Con un acabado en metal de color gris espacial, te dejamos a continuación enlaces que tienes que utilizar para no perder la ocasión de conseguir este equipo que tendrás que conectar siempre a un monitor para lo que puedes utilizar su puerto HDMI que asegura une compatibilidad con el 100% de las pantallas que puedes encontrar actualmente en el mercado.

Un hardware que no tiene fisuras

Aucune llega a ser este el Mac Mini más potente que ha fabricado hasta la fecha Apple, pero incluye los componentes that resultan plus que suficientes para poder ejecutar cualquier aplicación con unea experience of uso bastante notable. Así, por ejemplo, su processador es un Intel Core i3 que trabajó en une fréquence maximale de 3,6 GHz que cuenta en su interior o cuatro núcleos. Esto, combinado con una memoria RAM de 8 Go, te permitirá estás seguro de que podrás ejecutar todo tipo de herramientas incluyendo las propias de gestión multimedia (como por ejemplo las de edición de imágenes). Volar no volará, pero sí que quedarás bastante satisfecho con el funcionamiento de este ordenador.

Es important mencionar que el almacenamiento es de 128 Go, una cantidad que puede no parecer muy alta para muchos, pero que resulta más que suficiente para que el sistema operativo y una gran cantidad de aplicaciones estén instaladas sin por ello que si está restricción alguna a la hora de guardar información. De todas formas, gracias a una excelente conectividad qué va desde la existencia de Bluetooth et Wi-Fi en el apartado inalámbrico hasta puertos físicos como por ejemplo varios USB 3.1 et Thunderbolt, vas a poder conectar cualquier disco externo de alta capacidad que se te venga a la mente.

Algo important en este Mac Mini

Pese a las reducidas dimensiones que hemos comentado que tiene este ordenador, su sistema de refrigeración es lo suficientemente bueno como para que no vayas a tener problema alguno a la hora de alcanzar altas temperaturas a utilizar el equipo… y esto es así incluso cuando la exigencia es máxima. Además, y esto es important si vas a utilizar el equipo en la habitación, apenas hace ruido cuando está funcionando.