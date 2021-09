Ocasión irrépétible, caméra Full HD de Google hoy por sólo 89€

in

Una de las grandes virtudes que vas a encontrar en la Google Nest Cam Indoor, que es el modelo del que estamos hablando, es que ofrece conectividad inalámbrica para comunicarse con los teléfonos. De esta forma, puedes llevar un control de lo más preciso te lo que hace la mascota que tienes en casa o si entra alguien por sorpresa en tu casa. Gracias al uso de Wifi, puedes incluso ver des vidéos en direct et de forme ininterrumpida dando uso a une application gratuite que puedes descargar tanto para el sistema operativo iOS como para Android.

Otro de los buenos detalles que ofrece este accesorio que tiene un aspecto bastante llamativo (y que, gracias a que su base puede doblarse, podrás colocar en prácticamente cualquier lugar ya que sus dimensions son de 7,3 x 7,3 x 11,4 centímetros), es que existe la posibilidad de establecer alertes en el teléfono que tienes sincronizado. Estas se activan cuando exista cualquier tipo de actividad -en forma de movimiento– que se detecta en el lugar en el que tienes colocada la cámara. De esta forma, aumentas la seguridad en tu casa de forma bastante significativa y, también, cómoda.

Calidad de imagen de esta cámara de Google

El sensor que se integra en este producto permite llegar a una resolución Full HD, lo que asegura que verás con bastante precisión absolutamente todo lo que grave el dispositivo. Y esto es así incluso por la noche, ya que se incluyen todos los elementos necesarios para tener una vision nocturne bastante buena. Esto, por cierto, aumenta de forma significativa la utilidad del producto del que estamos hablando ya que incluso podrás colocarlo en la habitación donde duermen los niños sin que moleste a nadie y viendo todo lo que ocurre allí, aunque no tengas la luz encendida.

La oferta de compra de este accessorio

Como hemos indicado antes existe un excelente descuento en Amazon para poder comprar la Cámara de Google de la que estamos hablando, que además es parte de Prime por lo que no tienes que Pagar nada por los gastos de envío. Así, te llegará a casa este producto por tan solo 89,99 euros, lo que supone un 36% de descuento… siendo esta una de las cifras más bajas que hemos visto hasta la fecha en la mencionada tienda online. Este es el enlace que tienes que utilizar para comprar confiabilidad y comodidad el accesorio:

Antes de finalizar queremos importants mencionar que el ángulo de visión que ofrece la Google Nest Cam Indoor es de 130 degrés, más que suficiente para poder ver prácticamente todo lo que ocurre in the habitación en la que decidas colocar el dispositivo. Aparte de esto, es important mencionar que el proceso de instalación es bastante sencillo, por lo que en apenas unos minutos tendrás todo available -y podrás aprovechar sus opciones de comunicación ya que puedes tanto escuchar lo que ocurre en una sala como hablar con aquellos que estén en ella-. Vas a perder esta ocasión que permite de forma económica aumentar la seguridad que tienes en casa con esta cámara?