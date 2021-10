Ocasión ! Plus de 150€ de descuento en esta tablet Lenovo

Lenovo est l’un des principaux fabricants de tablettes du monde. Esta firma cuenta con una gran cantidad de modelos en todos los rangos de precio. La tablet que hemos encontrado hoy en oferta es para usuarios que buscan la palabra “Premium” en cada producto que cae en sus manos, aunque dado el descuento que tiene la Lenovo Tab 11 Pro en estos momentsos, puede acabar en manos de cualquiera que necesite una tablet.

Ya hemos visto en otras ocasiones cómo el mercado de las tablet está viviendo un segundo despertar. Son ya muchos usuarios en el ámbito profesional y estudiantes que se apoyan en estos productos para llevar a cabo sus tareas diarias. Para todo eso y mucho más, la Lenovo Tab 11 Pro es perfecta, ya que cuenta con potencia de sobra, además de un diseño spectaculaire.

Una tablette Premium

Lo primero que llama la atención es que estamos ante una tablet con una pantalla de tamaño generoso, llegando a las 11,5 pulgadas pero con un diseño que apura mucho los marcos. Réglez un panneau OLED avec une résolution élevée de 2560 x 1600. Grâce à la technologie Dolby Vision. Además, gracias a la certificación de comodidad ocular TÜV Rheinland, no se cansará la vista durante las largas sesiones de visualización maratonianas de pelis y series.

El diseño de la tablet es Premium desde que posamos las manos sobre ella, ya que ha sido creada sobre un marco de una sola pieza de aleación de aluminio ligero, con un acabado de dos tonos para completer un perfil limpio y contemporáneo. Sus marcos estrechos hacen que solo haya 6,9 mm de grosor de la pantalla, el borde más fino de esta tablette ultra-fina mide solo 5,8 mm.

El buen rendimiento está asegurado, ya que en su interior, Cuenta con un processeur Snapdragon 730G de ocho núcleos fabricado por Qualcomm qu’il n’y a plus de mémoire et 6 Go de mémoire RAM LPDDR4. En lo que almacenamiento interno se refiere, dispone de 128 GB de capacidad para instalar to do tipo de aplicaciones y guardar todos nuestros. Gracias a su gran batería de 8.600 mAh ya la eficiencia de su processador, la Lenovo Tab P11 Pro puede funcionar durante 15 horas con una carga completea. El buen sonido también está asegurado cuando juguemos o veamos contenus multimedia con esta tablet, ya que la Lenovo Tab P11 Pro simula una cortina de sonido de 360 ​​grados a partir de cuatro altavoces JBL sintonizados con Dolby Atmos.

Con un descuento de locos

Una tablet de gama alta como esta, tiene un precio habituel de 550 euros. Por suerte, ahora mismo se encuentra con descuento en Amazon y puede ser nuestra por 399 euros, lo que supone un descuento de más de 150 euros. Para hacer más cómoda su compra, Amazon permite además financiar su pago sin intereses, en cuatro cuotas de 99,75 euros al mes. Sin embargo, este método de pago debe ser previamente aprobado por la entidad colaboradora correspondiente.