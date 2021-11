Ocasión por el Black Friday ! Lélévate un Kindle por sólo 69€

Ya sea en color blanco o en color negro, que son las dos opciones existen actualmente para comprar este producto en lo que tiene que ver con su acabado, en estos momentsos únicamente tendrás que pagar 69,99 euros para tenerlo en casa, lo que supone un ahorro de lo más interesante ya que habitualmente su precio es of 89,99€. Por lo tanto, hablamos de una oferta excelente a la que tienes que sumar que recibirás el producto al día siguiente de haberlo adquirido y sin pagar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime. Toda una oportunidad.

Utiliser siempre el Kindle

Esto es algo que hace un tiempo no era posible con el Reader del que estamos hablando, ya que utilizar una pantalla de tinta electrónica no era posible ver el contenido de esta cuando no había luz en el lugar en el que estabas. Pero esto es algo que ha cambiado y, ahora mismo, alrededor del panel de seis pulgadas que tiene el dispositivo se incluyen luces que se pueden encender cuando es necesario. De esta forma, incluso en una habitación a obscures podrás disfrutar de la lectura sin por ello molestar absolument a nadie. Una gran opción esta.

Otra de las grandes virtudes que ofrece este Kindle, como toda la gama de productos que tiene Amazon en el mercado, es que su autonomía es excepcional. Con una única carga puedes disfrutar del uso del dispositivo por Varias semanas… y esto está teniendo un hábito de lectura serio que supere una hora. Por lo tanto, supera a mucha de su skillencia y évidentemente los tablet no tienen nada que hacer en este apartado si se enfrentan cuál es el producto del que estamos hablando. Por cierto, la recarga se realiza mediante el uso de un cable USB… lo que quiere decir que si se te olvida la original en casa no vas a tener muchos problemas para encontrar uno de repuesto.

Otras buenas opciones

Una de las que creemos que resulta importante es que su capacidad de almacenamiento asciende a los 8 Go. Esto significa que puedes llevar cientos de eBook en su interior… por lo que siempre vas a poder encontrar algo que leer dependiendo del Estado de ánimo en el que te encuentres. A esto hay que sumarle que, al disponer también de conexión Wifi, es posible que puedas utilizar la nube para tener libros nuevos, algo que resulta de bastante utilidad teniendo en cuenta la forma que tiene de trabajar Amazon. Por lo tanto, este es un dispositivo que te ofrece todo tipo de soluciones.

Con unas dimensions reducidas (160 x 113 x 8,7 milímetros) y un peso de sólo 174 grammes es muy claro que no vas a tener problema alguno a la hora de transportar el Kindle del que hablamos ya que lo puedes guardar en el bolsillo de la chaqueta sin el más mínimo problema. Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta la excelente oferta que hay ahora mismo en Amazon, creemos que la compra de este dispositivo es una excelente opción incluso para guardarlo como regalo para las navidades Que puedes combinar con una funda para este Kindle.