OCC veut que les banques demandent l’autorisation avant d’offrir des services de cryptographie

Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) souhaite que les banques soient très sûres de pouvoir fournir des services de cryptographie avant de le faire.

Le régulateur bancaire fédéral a publié mardi une lettre interprétative disant aux banques d’être très claires qu’elles peuvent se conformer aux réglementations existantes concernant les pièces stables et autres services de crypto-monnaie si elles souhaitent commencer à offrir des services de garde ou de vérification de nœud.

La lettre traitait de trois autres lettres interprétatives émises l’année dernière par l’ancien contrôleur par intérim Brian Brooks, qui autorisaient les banques à fournir ces services.

« Cette lettre précise que les activités abordées dans ces lettres interprétatives sont légalement autorisées pour une banque, à condition que la banque puisse démontrer, à la satisfaction de son bureau de surveillance, qu’elle a mis en place des contrôles pour mener l’activité dans un endroit sûr et manière saine », a déclaré la lettre de mardi.

L’OCC a fait des vagues sous Brooks l’année dernière lorsqu’il a publié une lettre interprétative en juillet autorisant les banques à fournir des services de garde crypto aux clients.

Les banques pourraient fournir à la fois des services fiduciaires et non fiduciaires en vertu de la lettre, qui notait également que la garde crypto serait différente des services de garde pour d’autres types d’actifs.

Plus tard cette année-là, l’OCC a également publié des directives pour les banques qui souhaitent fournir des services aux émetteurs de pièces stables qui détiennent des pièces stables dans des portefeuilles hébergés.

L’OCC a également accordé aux banques l’autorisation d’exploiter des nœuds dans les réseaux blockchain au début de 2021, si elles le souhaitent, en comparant essentiellement les réseaux blockchain à ACH.

Dans la lettre de mardi, le régulateur a déclaré que les banques devraient demander l’autorisation avant de commencer à offrir des services de cryptographie.

« La banque ne doit pas s’engager dans les activités tant qu’elle n’a pas reçu notification écrite de la non-objection de l’office de surveillance. En décidant d’accorder ou non une non-objection prudentielle, l’office de surveillance évaluera l’adéquation des systèmes et contrôles de gestion des risques de la banque, et des systèmes de mesure des risques, pour permettre à la banque de s’engager dans les activités proposées d’une manière sûre et saine », le lettre a dit.

Une autre section de la lettre traite des chartes délivrées aux entreprises aux fins de la conservation de la cryptographie.

« L’OCC conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer si les activités d’un demandeur qui sont considérées comme des activités de fiducie ou fiduciaires en vertu de la loi de l’État sont considérées comme des activités de fiducie ou fiduciaires aux fins de la loi fédérale applicable », indique la lettre.

Il n’a pas laissé entendre si l’OCC prévoyait de continuer à publier des chartes pour les dépositaires de crypto, ou de révoquer autrement les chartes conditionnelles déjà émises à des entreprises comme Anchorage et Paxos.

Plus tôt mardi, l’OCC s’est joint à la Federal Deposit Insurance Corporation et à la Réserve fédérale pour annoncer un calendrier 2022 pour la publication de plus de conseils sur les banques et sur la manière dont elles peuvent interagir avec les actifs numériques.