Occasion en or pour Juan Heraldez ce samedi 11 décembre contre Brandun Lee à Carson.

Je me souviens il y a quelques années, lorsque Juan Heraldez était un garçon qui ne tournait pas autour du pot et avait l’air spectaculaire devant quiconque était placé devant lui pendant l’entraînement, et ses combats étaient définis en moins d’un chant de coq, et si nous étions présents dans les gants d’or qui ne pouvait pas sortir du ring avec son bras levé et a décidé de s’impliquer dans le monde professionnel, et son style a toujours été apprécié par nous tous qui avons suivi sa carrière, et aussi par des inconnus, en plus, quand les boxeurs venaient d’ailleurs, ils restaient admirés pour ses prouesses, et il a même fabriqué des gants d’entraînement avec Saúl Canelo Álvarez. Je sais qu’à un moment il était confus quant à savoir s’il devait rester dans la boxe ou se retirer brusquement, et il a opté pour ce dernier et son record de 16-1-1, avec 10 KO il peut faire un pas de géant s’il parvient à battre Brandun Lee ce week-end. semaine à Los Angeles. Le favori est Lee pour être un Picasso du chloroforme avec 23-0, 21 avant la limite, qui dit qu’il se fiche que le combat dure peu de temps ou s’étende sur tout le parcours, que le but est de continuer à construire des victoires comme ils viens. Juanito, qui a subi son premier effondrement dû à une anesthésie lors d’une nuit d’Halloween contre Reggis Prograis, et avant ce combat, un match nul contre Argenio Méndez, mais Heraldez a le sentiment qu’il ne se préparait pas consciencieusement en utilisant uniquement ses compétences, et maintenant il se sent en confiance physiquement et mentalement passer à autre chose, il est donc allé à ses racines amateurs avec l’entraîneur qui l’a accompagné dans sa carrière d’amateur, et c’est l’expérimenté Gilberto Martínez qui sera la clé du retour de Juanito sur le chemin de la victoire, qui dit que cela ne le dérange pas n’étant pas l’opprimé, il se concentre sur la démonstration de son talent et la poursuite de ses rêves de champion du monde. De notre coin à North Las Vegas, nous souhaitons à Juan Heraldez toute la chance du monde et nous attendrons le résultat.

