Occasion historique pour Kiko Martínez d’être sacré champion du monde de deux poids différents

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, propose ce week-end trois événements passionnants pour les amateurs de sports de contact : le samedi le match de boxe entre Gala des enfants et Kiko Martinez et le soir du UFC Night Holloway contre Rodriguez et Joel Álvarez contre Moisés ; et au petit matin du samedi au dimanche, le match de boxe qui oppose Jaime Munguía contre Gabriel Rosado.

Champion du monde de deux poids différents

Gala des enfants, champion du monde poids plume de la Fédération internationale de boxe (IBF), défendra son titre contre les Espagnols pour la première fois Kiko Martinez, ancien champion du monde des super poids coq. Le rendez-vous est visible en exclusivité sur DAZN à partir de 20h00 et aura lieu ce samedi au Royaume-Uni Sheffield Arena. Galahad (28-1, 17 KO) battu plus tôt cette année Jazza Dickens et il affronte un Martínez (42-10-2, 29 KOs) qui aura l’opportunité d’être sacré champion du monde de deux poids différents.

Le combat sera commenté par le boxeur espagnol Sandor Martin, qui le 17 octobre est entré dans l’histoire et a remporté Fresno (Californie) le quadruple champion du monde, Mikey Garcia. S’adressant à DAZN, Sandor Martin affirme que « nous sommes confrontés à un grand combat, je pense que Kid Galahad est le grand favori, mais mon cœur est à cent pour cent avec Kiko et je suis confiant en sa victoire ».

Nous faisons face à un grand combat, je pense que Kid Galahad est le grand favori, mais mon cœur est à 100% avec Kiko et je suis confiant en sa victoire

Sandor Martin décrit également les deux combattants : « Galahad est un boxeur débrouillard, habile, qui domine la relève de la garde, mais prend beaucoup de coups. Ça, contre un boxeur comme Kiko, c’est quelque chose de très dangereux, car il a de la dynamite dans les mains et il peut mettre fin au combat à tout moment avec un de ses coups. Kiko monte d’une catégorie de poids, ce qui favorise Galahad. Mais c’est là que le cœur et le courage de Kiko face aux défis se manifestent, un de plus pour la boxe espagnole ».

Kiko a l’opportunité que très peu de boxeurs ont eu à écrire une autre page de l’histoire de la boxe espagnole

De même, Sandor Martin souligne l’importance de cette citation : « Kiko a l’opportunité que très peu de boxeurs ont eu d’écrire une autre page de l’histoire de la boxe espagnole. Pour lui, personnellement, j’imagine que c’est un défi. Et pour la boxe espagnole, ce serait un autre triomphe qui montrerait le grand moment de forme que nous vivons mais, sans aucun doute, Kiko est l’un des grands boxeurs de l’histoire de la boxe espagnole et, de loin, l’un des meilleur de ces dernières années ».

Un os dur pour Munguía

Les utilisateurs de DAZN pourront profiter du match de boxe entre Jaime Munguía (37-0) et Gabriel Rosado (26-13-1). La soirée se déroule dans le Honda Center (Californie, États-Unis) à partir de 01h00 et aura les commentaires de Jaime Ugarte et Emilio Marquiegui.

Munguía, le prétendant numéro 1 pour les ceintures des poids moyens WBC et WBO, reconnaît le danger de son adversaire, bien qu’il soit confiant de remporter la victoire : « Je sais que Rosado sort un grand combat, un grand KO et a beaucoup de expérience. . Je sais que je dois faire attention, mais j’ai confiance en mon entraînement et je suis persuadé que je serai victorieux. » Ainsi, le Mexicain montre les clés de la victoire : « Samedi, je dois garder mes distances et faire pression là où c’est nécessaire. Je dois m’assurer de dominer l’action sur le ring. »

Joel Álvarez, pour la victoire

DAZN proposera également un nouveau rendez-vous avec l’UFC samedi à partir de 20h00. Max creux, considéré comme l’un des deux meilleurs poids plume de l’histoire du sport, affronte Yair Rodriguez, qui revient dans l’Octogone pour la première fois depuis octobre 2019. De plus, après plus d’un an d’inactivité, l’Espagnol Joel Álvarez affrontera le Brésilien Thiago Moisés, numéro 15 de la division des poids légers.

Álvarez est l’un des grands espoirs espagnols de l’UFC. L’homme de Gijón a un record de 18 victoires en 20 combats et peut continuer d’ajouter des triomphes en cas de victoire contre Moisés, qui vient de perdre contre Islam Makhachev.

