Occasion manquée pour Sabadell

10/05/2021 à 19:38 CEST

Joan Blanch

Perdre un match fait toujours mal, et ressemble à une occasion manquée pour toute équipe participant à un sport, plus ou moins professionnel.

Si vous le faites dans une ligue aussi égale que Smartbank, cela fait un peu plus mal, et si vous ne marquez pas non plus de points mais vos rivaux directs non plus, ce match devient une occasion manquée importante dans vos objectifs.

Et c’est ce qui est arrivé à Sabadell au Carlos Tartiere d’Oviedo. Les arlequins sont tombés (2-1) contre les Asturiens dans une journée où ce n’est qu’en se liant qu’ils seraient sortis de la descente et arriver aux quatre derniers matchs, en fonction d’eux-mêmes. Le duel en terres asturiennes a une fois de plus montré le lourd tribut que le Centre d’Esports paie cette saison avec ses erreurs individuelles.

Dimanche, c’est Xavi Boniquet qui n’a pas réussi, provoquant le deuxième but de l’équipe Carbayón.

Ce lendemain, Sabadell jouera à nouveau à domicile, contre Tenerife, une autre équipe du milieu de terrain, avec pour seul objectif de ne pas casser la bonne dynamique à domicile lors des derniers matchs et d’ajouter la troisième victoire consécutive à Nova Creu Alta. Majorque et Rayo Vallecano étaient les précédentes victimes du Centre d’Esports Sabadell dans leur stade.