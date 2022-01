NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des manifestants d’un groupe appelé « Occupy Biden » ont passé la semaine dernière dans le quartier du président Biden au Delaware, l’appelant à déclarer une « urgence climatique nationale ».

Selon une description de la manifestation, qui a eu lieu près de la résidence du président Biden dans le Delaware, le groupe a déclaré qu’une « action non violente » était nécessaire pour pousser le président Biden à modifier sa politique climatique.

Samedi, dernier jour de la manifestation du groupe, des individus ont manifesté sur une route près de la maison du président tandis que des membres des services secrets surveillaient le groupe à proximité.

Les manifestants tenaient des pancartes indiquant « déclarer une urgence climatique » et se sont agenouillés devant des membres des services secrets.

Karen Igou, porte-parole d’Occupy Biden, a déclaré à Fox News qu’elle avait lu les demandes du groupe aux services secrets américains dans l’espoir d’atteindre le président Biden.

Les manifestants d’Occupy Biden mars à Wilmington, Delaware, près de la maison du président Biden. (Crédit : Ray Bailey) ((Crédit : Ray Bailey))

« En fait, j’ai lu notre lettre de demandes aux services secrets parce qu’ils ont refusé de prendre notre lettre », a déclaré Igou. « Encore une fois, nous avons deux demandes : qu’il déclare une urgence climatique nationale et qu’il ne promette aucun nouveau projet de combustibles fossiles. inacceptable et [sic] incompatible avec la vie sur terre. »

La manifestation a duré du 25 décembre au 1er janvier et un porte-parole estime que 200 personnes au total y ont participé.

BIDEN APPELLE LA CRISE CLIMATIQUE « UNE MENACE EXISTENTIELLE », S’excuse pour le retrait de Trump de l’accord de Paris

Igou a ajouté que l’organisation exigeait que le président Biden déclare une urgence climatique nationale et mette fin aux nouveaux projets de combustibles fossiles d’ici le 31 janvier.

Les manifestants d’Occupy Biden s’entretiennent avec des membres des services secrets samedi. (Crédit : Ray Bailey)

Une description de la manifestation en ligne indique que le groupe avait prévu de camper toute la semaine.

« Notre plan est de maintenir l’Occupation de la justice climatique tout au long de la semaine des vacances de fin d’année, à toute heure du jour et de la nuit. installations », indique la description. « Bien que cet événement vise à exiger une action climatique face à l’inaction lamentable de notre gouvernement, nous appelons également notre communauté à saisir cette opportunité pour travailler avec d’autres de tous les aspects de notre scène sociale, environnementale et politique et ainsi renforcer et enrichir notre mouvement pour le peuple. »

Plusieurs autres organisations de gauche ont rejoint le groupe, notamment le Working Families Party, les Democratic Socialists of America, Code Pink, etc.

Les manifestants d’Occupy Biden mars à Wilmington, Delaware, près de la maison du président Biden. (Crédit : Ray Bailey) ((Crédit : Ray Bailey))

BIDEN UTILISE LA TRAGÉDIE DE TORNADE POUR POUSSER L’AGENDA CLIMATIQUE, SUGGEANT QUE LES TEMPÊTES SONT LA « CONSÉQUENCE DU RÉCHAUFFEMENT »

Echo Alford, membre du Parti pour le socialisme et la libération, a déclaré à Fox News qu’elle avait participé à la manifestation pour appeler le président Biden à prendre des mesures sur les problèmes climatiques.

« Le président a le pouvoir de déclarer une urgence climatique, mais ne l’a pas fait. Il sait que nous occupions des terres juste devant chez lui, mais il ne s’est jamais adressé à nous ni à nos demandes. Les démocrates [sic] contrôlent la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche, ils ont le pouvoir d’adopter des changements radicaux pour protéger notre terre et notre avenir, mais ils ne l’ont pas fait », a déclaré Alford.

Les manifestants de « Occupy Biden » organisent une manifestation près de la résidence du président Biden dans le Delaware. (Crédit : Écho Alford)

Michael Bagdes-Canning, un autre manifestant, a déclaré qu’il « n’aurait pas dormi dans le froid et la pluie si je n’avais pas eu de message pour le président ».

« Nous sommes allés à Wilmington en juin pour envoyer un message à JPMorganChase – 15 d’entre nous, les anciens, avons été arrêtés devant le siège de leur carte de crédit dans des fauteuils à bascule. À ce moment-là, nous demandions à Chase de cesser de financer des projets fossiles. Chez Occupy Biden, nous avions la même chose. message – nous avons appelé le président Biden à déclarer une urgence climatique et à mettre fin à tous les nouveaux projets fossiles », a déclaré Bagdes-Canning.