OceanGate prépare son sous-marin Titan pour les voyages sur le Titanic

Le submersible Titan d’OceanGate est conçu pour résister à la pression aux profondeurs du Titanic. (Photo d’OceanGate)

OceanGate est enfin sur le point de commencer ses premières plongées sous-marines vers le Titanic, l’épave la plus célèbre au monde, 11 ans après la création de la société.

“Je lisais quelque part que la plupart des succès du jour au lendemain se produisent généralement vers la 11e année”, a déclaré à . le fondateur et PDG de l’entreprise basée à Everett, dans l’État de Washington, Stockton Rush. “J’espère donc que c’est le cas ici.”

Ces 11 années n’ont pas toutes été consacrées au Titanic : OceanGate a régulièrement envoyé ses submersibles dans les profondeurs des eaux allant de la baie Elliott de Seattle et de la mer des Salish au canyon d’Hudson à New York et au lieu de repos d’Andrea Doria au large de la côte du Massachusetts.

Mais plonger jusqu’au légendaire paquebot qui a coulé dans l’Atlantique Nord en 1912 est l’objectif d’OceanGate depuis plusieurs années. C’est pourquoi la société a construit le submersible Titan, en utilisant du titane et de la fibre de carbone, puis l’a reconstruit lorsque le premier navire n’a pas été jugé assez solide pour résister à la pression d’une plongée de 12 500 pieds (4 000 mètres) de profondeur. .

Au cours des deux dernières années, OceanGate a également dû faire face à la bureaucratie canadienne et aux complications liées au COVID-19. Mais maintenant, Rush dit que tout semble en forme pour qu’un convoi de camions parte dans une semaine pour transporter le submersible, sa plate-forme de lancement et d’autres équipements à Terre-Neuve pour la mise en scène.

Le calendrier d’OceanGate prévoit que les opérations à bord du navire commenceront le 24 juin. Le départ de St. John’s est prévu pour le 27 juin et la première plongée devrait avoir lieu le 30 juin.

Rush prendra en charge le contrôleur de style jeu vidéo du Titan en tant que pilote en chef de l’expédition, avec des biologistes, des historiens et d’autres experts l’accompagnant pour étudier le site du Titanic. Parmi ces experts figurent l’ancien astronaute de la NASA Scott Parazynski et le planétologue de l’Arizona State University Meenakshi Wadhwa, qui a récemment été nommé scientifique du programme Mars Sample Return de la NASA.

En plus des experts, l’équipe de plongée comprendra des spécialistes de mission qui ont payé jusqu’à 150 000 $ pour faire partie de l’expédition. L’un des spécialistes de la mission est Jaden Pan, un cinéaste qui a travaillé sur des documentaires dont « Ocean Warriors » d’Animal Planet.

Pan a déclaré qu’il s’attendait à ce que son voyage sur le Titanic « change sa vie ».

“Mon désir a toujours été d’accéder à l’inaccessible, que ce soit géographiquement, émotionnellement ou spirituellement”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Que je filme pour une émission en Antarctique ou que je travaille au Centre d’éducation à la faune de l’Ouganda… Je suis passionné par le fait de raconter des histoires d’intérêt humain et d’aller dans des endroits inconnus pour apprendre, explorer et faire des découvertes.”

Rush a déclaré que les spécialistes de la mission de cette première expédition étaient âgés de 26 à plus de 70 ans. Chaque groupe de clients passera environ une semaine sur l’Horizon Arctic, participera aux opérations à bord et plongera pour voir le Titanic de près à travers un 2- fenêtre d’un pied de large qui fait saillie pour une vue panoramique.

“Vous pouvez mettre votre tête dans la fenêtre, et tout ce que vous pouvez voir, ce sont les environs”, a déclaré Rush. « C’est la plus grande fenêtre de tous les sous-marins de recherche en plongée profonde. »

OceanGate prévoit de documenter l’état du naufrage, en s’appuyant sur un rapport d’une expédition de 2019 qui suggérait que la décomposition du Titanic s’accélérait. RMS Titanic, qui détient les droits de sauvetage sur le site, a demandé à OceanGate de vérifier une zone du navire où il a l’intention de récupérer du matériel radio.

“Nous allons naviguer et voir l’état du toit de la salle de radio”, a déclaré Rush. « C’est une cible principale.

La prochaine expédition portera également un regard plus large sur les environs du Titanic.

«L’un des domaines qui n’a pas été autant étudié est la vie marine autour du site», a déclaré Rush. « Il y a des myxines et beaucoup d’invertébrés, 300 espèces différentes qui n’ont été vues que sur le Titanic. Je suis vraiment excité de voir quelles sont les autres créatures là-bas.

OceanGate prévoit de documenter l’épave et le champ de débris en vidéo 4K, avec des lectures 3D qui pourraient être utilisées pour créer une visite en réalité virtuelle du site. Et si cette première sortie est réussie, l’entreprise prévoit de revenir chaque année au fond de l’océan pour suivre les changements du Titanic et de l’écosystème environnant.

Mais il y a une chose qu’OceanGate n’a certainement pas l’intention de faire.

“Nous ne ramassons rien”, a déclaré Rush. «Nous allons être très respectueux de tout et nous voulons rester aussi loin des litiges et des controverses qu’il est humainement possible. La dernière chose que je dois faire est de me mettre de côté avec quelqu’un pour ramasser des trucs ou heurter l’épave.

Le Titanic est peut-être l’Everest de l’exploration en haute mer, mais Rush vise également d’autres expériences de pointe. OceanGate Expeditions prévoit un autre voyage dans le canyon de l’Hudson cet automne, et Rush espère apporter suffisamment de fonds pour construire un deuxième sous-marin Titan pour les plongées dans le Pacifique Sud.

Pan pense déjà aux futures odyssées. “Le Titanic n’est qu’un début”, a-t-il déclaré. « Je peux imaginer d’autres missions en haute mer avec OceanGate Expeditions. »

Découvrir une nouvelle vie marine, explorer l’épave d’Odysseus vieille de 2 400 ans ou rechercher les restes de l’avion d’Amelia Earhart ne sont « que quelques-unes des aventures que j’ai rêvé de vivre à l’avenir », a déclaré Pan.

Cela peut sembler être des attentes élevées pour une startup de 11 ans avec seulement 22 employés. Mais Rush a déclaré que si OceanGate devenait un succès du jour au lendemain, les racines de longue date de l’entreprise dans la communauté technologique de la région pourraient être l’une des principales raisons pour lesquelles.

«Je ne sais pas si vous pourriez le faire ailleurs qu’à Seattle», a-t-il déclaré. « Pour trouver un endroit qui combine une fabrication de qualité aérospatiale, une technologie marine et une expérience marine, ainsi qu’un endroit idéal pour tester un submersible – c’est vraiment un univers limité où ces choses se réunissent. Cela, ainsi que d’excellents outils logiciels et outils de planification, ont vraiment rendu cela possible.