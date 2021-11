OceanGate ramène son sous-marin au port d’attache après les voyages du Titanic

OceanGate a capturé une vue mise à jour de la proue emblématique du naufrage du Titanic. (Photo d’OceanGate)

Après avoir effectué une série de plongées réussies sur l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord cet été, le submersible phare d’OceanGate revient à son port d’attache à Everett, Washington, où il sera rafraichi pour une autre série de voyages sur le Titanic.

OceanGate Expeditions a officiellement annoncé que son expédition Titanic Survey 2022 se déroulera de mai à juin prochain, avec de nouvelles opportunités pour les spécialistes de mission de participer à l’aventure. (Parce que les clients d’OceanGate contribuent aux opérations en mer, la société ne les appelle pas « touristes », même s’ils paient à OceanGate des frais de 250 000 $.)

Les plongées du submersible Titan pour cinq personnes vers le Titanic, à plus de trois kilomètres sous la surface de la mer, visent à documenter l’état de l’épave sur une base annuelle. Les plongées de cet été ont confirmé les conclusions précédentes selon lesquelles le naufrage le plus célèbre du monde se détériore rapidement – ​​109 ans après que le paquebot de luxe a heurté un iceberg et a coulé, causant plus de 1 500 morts.

« Les spécialistes de la mission ont aidé notre équipage à rassembler et à examiner des téraoctets d’images fixes et de vidéos de la plus haute résolution du Titanic et du champ de débris jamais collectées », a déclaré aujourd’hui le président d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, dans un communiqué de presse.

Rush a déclaré que le soutien continu des spécialistes de la mission, des partenaires et des experts du Titanic garantira « que cet important site du patrimoine maritime est documenté pour les générations à venir ».

Le pilote de submersible vétéran PH Nargolet, qui a participé à l’expédition d’OceanGate en 2021, a déclaré que voir l’épave de ses propres yeux est « très différent » de voir avec une caméra télécommandée.

« Au cours des 30 dernières années, j’ai effectué plus de 30 plongées sur le Titanic », a-t-il déclaré. « La proue est la partie la plus excitante du Titanic à voir. Année après année, j’ai vu beaucoup de détérioration. Cela ne va pas plus vite, mais vous pouvez sembler plus à l’intérieur du navire à mesure que l’épave se désintègre. De plus, le mât est tombé sur le pont du coffre.

Les spécialistes de la mission se rassemblent autour du président d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, sur le navire de soutien de l’expédition Titanic Survey avec le submersible Titan sur le côté droit. De gauche à droite se trouvent le spécialiste de mission David Raud, Stockton Rush d’OceanGate et les spécialistes de mission Doug Jackson, Bridget Buxton et Aaron Newman. (Photo d’OceanGate)

Le submersible d’OceanGate a reçu une critique positive du spécialiste de mission Doug Jackson. « Le sous-marin était plus confortable que ce à quoi je m’attendais », a-t-il déclaré. « Nous étions dans le sous-marin pendant 11 heures. Cela n’a pas semblé aussi long. Il y avait beaucoup de place.

Et puis il y a la vue à l’extérieur de la fenêtre de 2 pieds de large du submersible Titan.

« L’ampleur de la destruction était incroyable », a déclaré Jackson. « L’acier avait 3 pouces d’épaisseur, et il était juste tordu comme un jouet. »

Après des semaines de voyage en mer et sur terre, Titan doit revenir vendredi au siège d’OceanGate au port d’Everett. Le submersible sera exposé le 4 décembre lors du festival « Holiday on the Bay » du port d’Everett.

Scènes du Titanic d’OceanGate :