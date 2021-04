OceanGate sélectionne un navire de soutien pour les sous-voyages vers le Titanic

OceanGate Expeditions utilisera le navire de soutien offshore Horizon Arctic lors des expéditions sur le Titanic. (Photo OceanGate)

OceanGate Expeditions, basée à Everett, dans l’État de Washington, a fait un autre pas de géant vers l’envoi de son submersible sur l’épave la plus célèbre du monde, avec la sélection du navire de soutien de l’expédition.

L’Horizon Arctic de 93,6 mètres (307 pieds), propriété canadienne, servira de base d’opérations en mer pour les voyages du submersible Titan vers le site de l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord, à partir de juin.

«Pour cette expédition, dans l’un des environnements marins les plus difficiles au monde, nous avons sélectionné un navire de qualité supérieure, doté de caractéristiques exceptionnelles telles qu’une propulsion hybride à faibles émissions, des redondances complètes et le plus haut niveau d’hébergement pour notre équipage et nos spécialistes de mission», Stockton Rush , A déclaré aujourd’hui le président d’OceanGate Expeditions dans un communiqué de presse.

«Nous nous sommes concentrés sur l’identification d’un navire et d’un équipage spécialement qualifiés pour les opérations sous-marines profondes avec un engagement à mettre la sécurité en premier», a déclaré Rush. «Nous avons constaté cela dans l’équipage de l’Horizon Arctic.»

Sean Leet, PDG d’Horizon Maritime, a déclaré qu’il était impatient de mener l’opération à partir du port d’attache de la société à St. John’s, à Terre-Neuve.

«Bien que nous ayons soutenu de nombreuses opérations sous-marines complexes au fil des ans, soutenir l’équipe effectuant ces plongées vers le lieu de repos emblématique du Titanic est un honneur exceptionnel», a déclaré Leet.

Au cours d’une série de plongées, le submersible Titan d’OceanGate transportera une succession d’équipages de cinq personnes. Chaque équipage comprendra un pilote et un expert à bord, ainsi que des spécialistes de mission qui paient pour faire partie de la mission. L’équipe d’OceanGate comprend l’expert en plongée Titanic Rory Golden et l’ancien astronaute de la NASA Scott Parazynski.

Les six expéditions de cet été sont destinées à lancer un effort pluriannuel pour surveiller l’état de l’épave du Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé à une profondeur de 12 500 pieds (3 800 mètres) lors de son premier voyage en 1912. Plus de 1 500 passagers et les équipages sont morts dans la catastrophe, qui a inspiré une myriade de livres et de films.

En 2019, l’équipe d’exploration de Caladan Oceanic a emmené un submersible sur le site du Titanic et a signalé que l’épave semblait se détériorer rapidement. L’équipe d’OceanGate prévoit de documenter la progression de la désintégration sur plusieurs années, en utilisant des caméras et des capteurs de pointe.

Les spécialistes de mission peuvent s’inscrire pour participer à de futures expéditions via le site Web d’OceanGate. Le coût de participation est de 125 000 $.