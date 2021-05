OCGN Stock est laissé pour compte alors que les États-Unis sortent de la pandémie

Après avoir examiné les déclarations d’experts sur l’état de la pandémie aux États-Unis, lu les projections des CDC sur le cours que le coronavirus est susceptible de suivre et analysé Ocugen (NASDAQ:OCGN) récente conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, je reste extrêmement baissier sur les actions OCGN.

Source: Shutterstock.com

Ocugen a déclaré qu’il essayait d’obtenir Covaxin, un vaccin contre le coronavirus fabriqué par une société pharmaceutique indienne Bharat Biotech, approuvé par la Food and Drug Administration. Ocugen obtiendrait 45% de tous les bénéfices générés par Covaxin aux États-Unis

Les experts disent que le virus est peut-être en train de diminuer en Amérique. Un haut responsable de la Maison Blanche est allé plus loin, affirmant que les États-Unis avaient «tourné le coin» sur le virus, tandis que le CDC s’attend à ce que les cas de coronavirus chutent fortement aux États-Unis à partir de juillet.

Pendant ce temps, les décès et les hospitalisations causés par le virus ont sensiblement baissé ces dernières semaines et le CDC a récemment déclaré que les Américains vaccinés n’avaient pas à porter de masques dans la plupart des endroits.

En outre, lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Ocugen le 7 mai, le PDG Shankar Musunuri n’a pas fourni d’informations importantes sur les problèmes critiques liés aux efforts d’Ocugen pour faire approuver Covaxin par la FDA et ses plans de fabrication de doses du vaccin suite à une approbation potentielle par l’agence.

Enfin, je reste convaincu que, pour l’Amérique, le vaccin de Bharat vise à remédier à des problèmes qui ne causent pas actuellement de problèmes majeurs pour le pays et ne devraient pas le faire dans un avenir prévisible.

Les experts et le CDC

Musunuri a déclaré que «l’efficacité potentielle de Covaxin contre plusieurs variantes (du coronavirus) réduit la possibilité de fuite du virus mutant», tandis que le vaccin «pourrait être une arme plus puissante qui est plus susceptible de rester efficace alors que le virus continue de muter.»

Mais malgré la présence de multiples variantes aux États-Unis maintenant, l’Amérique «tourne le coin» sur le coronavirus, a déclaré le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche Jeffrey Zients dans une interview avec CNN récemment. Fait intéressant, il a ajouté que les États-Unis ont déjà obtenu suffisamment de doses de vaccin pour inoculer chaque Américain.

Pendant ce temps, «un nombre croissant d’épidémiologistes, de chercheurs en maladies infectieuses et d’experts en santé publique pensent que la campagne de vaccination pourrait aider le pays à gagner la course contre le coronavirus, a rapporté The Economic Times le 2 mai, citant un rapport de la NPR.

Montrant également que les vaccins actuels américains gagnent la guerre contre le coronavirus, les hospitalisations et les décès ont fortement chuté ces dernières semaines, tandis que le CDC a récemment annoncé que ceux qui sont entièrement vaccinés n’ont plus à porter de masques, sauf dans les transports en commun et dans les endroits bondés .

Pour sa part, le CDC s’attend à ce que les cas augmentent ce mois-ci en raison de «la variante hautement contagieuse B.1.1.7», a rapporté CNBC le 5 mai. Mais surtout, l’agence s’attend à ce que «les hospitalisations et les décès (à) resteront probablement faibles à l’échelle nationale». et prédit que les totaux de cas chuteront brusquement d’ici juillet, a déclaré CNBC.

En utilisant les vaccins actuellement approuvés par la FDA, les variantes de Covid-19 devraient entraîner une augmentation des cas, mais les hospitalisations et les décès, qui sont les principaux problèmes qui inquiètent les gouvernements, devraient rester faibles. Et au cours des deux prochains mois, avant qu’Ocugen ne puisse probablement faire approuver le vaccin de Bharat et accélérer sa fabrication, le nombre total de cas est sur le point de diminuer.

S’exprimant sur Fox Business le 5 mai, l’expert en politique de santé de Johns Hopkins, le Dr Marty Makary, a déclaré que le taux de létalité de Covid-19 aux États-Unis est désormais «similaire à la grippe saisonnière».

Prises ensemble, toutes ces informations suggèrent fortement que les vaccins américains actuels fonctionnent assez bien contre les variantes et continueront de le faire.

Manque de détails d’Ocugen et principales omissions

Même Pfizer (NYSE:PFE) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), qui comptent parmi les plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, ont utilisé plusieurs partenaires pour fabriquer et distribuer leurs vaccins contre les coronavirus.

Mais lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Ocugen, Musunuri et le directeur financier Sanjay Subramanian n’ont pas mentionné de détails concernant le recrutement de partenaires pour aider à la fabrication ou à la distribution de Covaxin aux États-Unis.

Musunuri a déclaré qu’Ocugen avait l’intention de commencer à utiliser des doses de Covaxin importées de Bharat avant de produire des doses aux États-Unis, je n’ai vu aucune information suggérant que Bharat s’occuperait de la distribution de Covaxin aux États-Unis.

Répondant à la dernière question de la conférence téléphonique, le PDG a déclaré: «nous travaillons … avec des sous-traitants américains». Mais il n’a pas donné de détails sur les partenaires de fabrication au-delà de cette phrase dans l’appel, et il n’a pas du tout abordé la question des partenaires de distribution.

Et interrogé directement sur le déploiement de Covaxin, Musunuri a déclaré: «nous prévoyons que ce sera un processus similaire à celui d’autres entreprises.» Mais il n’a pas abordé le recrutement de partenaires d’Ocugen ni aucun détail sur ses plans de lancement.

À d’autres moments de l’appel, les responsables d’Ocugen ont fait référence à des employés supplémentaires que l’entreprise a embauchés pour aider au déploiement (le mois dernier, elle comptait un total de 26 employés) et aux 100 millions de dollars qu’elle a levés en vendant des actions d’OCGN. Mais ils n’ont fourni aucun détail sur la façon dont ils accompliraient le lancement.

De même, Musunuri a été vague lorsqu’il s’agissait de discuter des commentaires de la FDA sur Covaxin et du calendrier pour obtenir une approbation d’urgence pour le vaccin. Il n’a pas répondu directement à une question sur le moment où l’entreprise s’attendait à recevoir des commentaires de la FDA. Et il a reconnu que la FDA n’a pas demandé de données Covaxin provenant d’essais américains.

Comme je l’ai souligné dans ma précédente chronique sur le stock d’OCGN, les protocoles écrits de la FDA indiquent qu’elle devrait effectuer des visites sur les sites sur lesquels les essais de phase 3 sont en cours. Mais les seuls essais de phase 3 sur Covaxin sont en cours en Inde et les États-Unis ont interdit de voyager dans ce pays car l’épidémie de coronavirus continue de s’y accélérer. En conséquence, les visites de sites par des fonctionnaires de la FDA en Inde peuvent être peu pratiques.

Et dans mon article précédent, j’ai signalé que des essais de phase 3 aux États-Unis ont été menés sur chaque vaccin contre le coronavirus que la FDA a approuvé ou a indiqué qu’elle envisageait.

The Bottom Line sur OCGN Stock

Heureusement, les décès et les hospitalisations causés par le coronavirus ont récemment chuté et devraient continuer de le faire, malgré l’avènement des formes mutées du virus. Étant donné que les cas de Covid-19 sont en baisse aux États-Unis et que les CDC ne conseillent plus aux personnes vaccinées de porter des masques, il semble que les vaccins déjà approuvés par les États-Unis fonctionnent bien contre les mutations.

Pendant ce temps, comme je l’ai souligné dans ma chronique précédente, les essais de phase 3 de Covaxin semblent manquer d’attributs considérés comme importants par la FDA, alors qu’aucun haut responsable américain n’a indiqué que le pays envisageait d’approuver Covaxin.

Et le manque de précision du leadership d’Ocugen sur les questions clés concernant Covaxin mine encore ma confiance dans les perspectives du tir aux États-Unis.

Et enfin, bien que les médicaments développés par Ocugen lui-même soient des années loin de générer des revenus, les actions d’OCGN ont toujours une très grande capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars.

Compte tenu de tous ces points, je continue de recommander que les investisseurs tolérants au risque vendent des actions OCGN avec un très petit pourcentage de leurs portefeuilles.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position courte sur OCGN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.