OCGN Stock est un pari spéculatif sur le vaccin Covid-19

Ocugen (NASDAQ:OCGN) a bondi de plus de 2 600% au cours de la dernière année. Ce rallye n’est pas surprenant, puisque Ocugen et Bharat Biotech ont signé un accord pour co-développer un nouveau candidat vaccin contre le coronavirus, Covaxin. Cependant, il convient également de noter que l’action OCGN est bien en dessous de son récent sommet de 18,80 $.

Source: Shutterstock

Après une profonde correction, les actions se négocient actuellement à 8,50 $. En fait, le titre a eu du mal à suivre une tendance à la hausse après son rallye initial.

Après avoir examiné les catalyseurs positifs et les préoccupations de la société, je considère l’action OCGN comme un pari spéculatif. À ses niveaux actuels, cependant, une certaine exposition au stock peut être envisagée.

Il est également important de mentionner d’emblée que la lutte contre Covid-19 est loin d’être terminée. Avec différentes variantes de virus, il y a de la place pour de nouveaux coups.

Covaxin a été efficace contre les variantes de Covid-19

Covaxin a été développé en Inde par Bharat Biotech. En utilisant un virus Covid-19 entier inactivé, le vaccin a démontré une efficacité globale de 78% contre le coronavirus et une efficacité de 100% contre la maladie COVID-19 sévère.

Le vaccin est cependant principalement utilisé en Inde. Il ne figure toujours pas sur la «liste des utilisations d’urgence» de l’Organisation mondiale de la santé. Mais je ne vois pas cela comme un problème. Il est également important de noter qu’Ocugen recevra 45% de tous les bénéfices générés par Covaxin uniquement aux États-Unis.

En mai 2021, l’OMS a déclaré que la variante indienne du Covid-19 était une préoccupation mondiale. Selon l’OMS, la variante s’est déjà répandue dans 30 pays.

C’est un point important à mentionner car Bharat Biotech a affirmé que le vaccin neutralise efficacement les variantes britannique, brésilienne et indienne de Covid-19. Le Dr Anthony Fauci a également approuvé Covaxin comme l’un des vaccins qui neutralise efficacement la variante du virus indien.

Ocugen et Bharat Biotech ont déjà soumis un dossier maître pour le vaccin à l’USFDA. Compte tenu du fait que le vaccin a neutralisé plusieurs variantes du coronavirus, une approbation est susceptible d’être annoncée dans les prochains trimestres, faisant éventuellement grimper le stock de l’OCGN.

Un autre point positif pour les actions est qu’Ocugen et Bharat Biotech cherchent à vacciner les personnes de 12 ans et plus. Il y a eu un pic de cas de Covid-19 chez les enfants en Inde. La FDA a déjà autorisé l’utilisation de Pfizer (NYSE:PFE) vaccin pour les enfants entre 12 et 15 ans. Si Covaxin est approuvé pour une utilisation chez les enfants aux États-Unis, son marché cible sera plus important que si le jab n’était approuvé que pour les adultes.

La concurrence limitera le potentiel de revenus d’Ocugen

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que «la moitié des États américains ont complètement vacciné au moins 50% des adultes». Les États-Unis semblent être sur la bonne voie pour avoir de 70% à 80% de leur population vaccinée au cours des deux prochains trimestres.

En outre, on sait également que les coups de Pfizer et AstraZeneca (NASDAQ:AZN) les jabs fonctionnent bien contre la variante indienne Covid-19. Même si Covaxin est approuvé par la FDA, son potentiel de revenus aux États-Unis sera probablement limité par la concurrence. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le stock de l’OCGN a été faible récemment.

Bien sûr, étant donné que les adolescents américains n’ont pas encore été vaccinés, Ocugen pourrait générer des revenus à partir de ce groupe démographique. De plus, le vaccin de Bharat pourrait être utilisé comme injection de rappel aux États-Unis. De plus, une étude est en cours au Royaume-Uni qui cherche à déterminer si une dose de chacun de deux types de vaccins différents peut être efficace. Ces facteurs pourraient tous contribuer à augmenter le stock de l’OCGN.

D’un autre côté, plusieurs autres fabricants de vaccins à travers le monde font des progrès sur leurs vaccins. Par exemple, CureVac (NASDAQ:CVAC) a commencé une étude préclinique sur son vaccin Covid-19 de deuxième génération. Son analyse initiale «montre une immunogénicité élevée contre les mutations virales».

L’essentiel sur les actions OCGN

La faiblesse récente des actions de l’OCGN indique que le potentiel de revenus d’Ocugen sera limité même si la FDA approuve le vaccin de Bharat.

Cependant, s’il s’avère que le jab protège en toute sécurité les adolescents contre le coronavirus, le stock devrait avoir tendance à augmenter.

Étant donné qu’un nombre significatif d’actions d’OCGN sont vendues à découvert, l’action peut être levée par une courte pression. Pour l’instant, cependant, les investisseurs peuvent envisager d’acheter les actions comme un pari spéculatif.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.