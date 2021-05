OCGN Stock est une proposition risquée malgré sa valorisation élevée

Si vous avez suivi l’actualité des vaccins au cours de l’année écoulée, Ocugen (NASDAQ:OCGN) stock est un nom qui peut ne pas sembler familier. C’est parce que la société n’est pas un fabricant de vaccins, mais crée des thérapies géniques pour les maladies oculaires.

Cependant, un accord pour commercialiser Bharat Biotech’s Covaxin aux États-Unis place l’entreprise sous les projecteurs des vaccins. Les actions de l’OCGN se négociaient à 28 cents en décembre, mais elles atteignent maintenant 8 $.

À première vue, Ocugen semble être une grande pièce. Mais le partenariat a ses avantages et ses inconvénients. D’une part, l’accord en est encore à ses débuts et Ocugen ne conservera que 45% des bénéfices. Cependant, le vaccin s’est avéré viable contre les variants mutants, ce qui est une bonne nouvelle.

Enfin, la question demeure sur la demande potentielle du marché pour Covaxin aux États-Unis. L’environnement actuel est dominé par de grands acteurs comme Pfizer (NYSE:PFE) et Moderna (NASDAQ:ARNM).

Compte tenu des incertitudes, j’attendrais de franchir le pas sur le stock de l’OCGN jusqu’à ce qu’il y ait d’autres développements.

L’action de l’OCGN s’envole

Le stock d’OCGN est sur une pente constante cette année après que la société a signé un accord pour commercialiser le Covaxin de Bharat Biotech aux États-Unis. Le vaccin est produit en Inde en association avec l’Institut national de virologie. Le vaccin injecte essentiellement un virus mort dans le système, ce qui augmente la réponse anticorps et augmente les niveaux d’immunité.

Après que le vaccin a été jugé efficace à 81% contre le virus, Bharat Biotech cherche maintenant à distribuer le vaccin dans d’autres pays. C’est là qu’intervient l’accord avec Ocugen. Le cœur de métier de la société de biotechnologie n’a rien à voir avec les vaccins et se spécialise dans la thérapie génique pour le traitement des maladies rétiniennes.

Il convient de noter que la société n’a pas de produit commercial et a déclaré une perte de 16,5 millions de dollars en 2020. Cependant, l’action Ocugen est en larme depuis l’annonce de l’accord de distribution de Covaxin aux États-Unis.

Covaxin a plusieurs choses à faire. Par exemple, la formule s’est avérée assez efficace contre le coronavirus. Dans une étude récente, 81% des personnes qui ont reçu le vaccin étaient immunisées contre les versions légères et sévères du virus et étaient à 100% protégées contre les cas graves.

En plus de cela, le vaccin a également montré son efficacité contre trois variantes du virus. Cela comprend le variant brésilien SARS-CoV-2, B.1.128.2, le variant britannique, B.1.1.7 et le variant indien à double mutant B.1.617.

L’efficacité de Covaxin en fait une excellente alternative au vaccin car le double mutant du coronavirus se propage comme une traînée de poudre à travers l’Inde.

Alors, quel est le piège?

Bien que l’accord entre Bharat Biotech et Ocugen semble bon sur le papier, il y a quelques éléments à considérer. D’une part, Covaxin a eu du mal à gagner en crédibilité en Inde lors de son introduction. Les critiques ont affirmé qu’il y avait un manque de transparence dans les essais de vaccins, un expert les qualifiant de «sûrs comme l’eau».

Bien que le vaccin ait montré une plus grande efficacité dans ses essais de phase 3, de nombreuses questions restent sans réponse. Dans les premiers jours de son déploiement, Covaxin a reçu beaucoup de refus, beaucoup affirmant que le gouvernement possédait une partie de la propriété intellectuelle du vaccin. De plus, la formule a un coût élevé, les hôpitaux privés étant tenus de payer 1 200 INR (16 $) par dose.

Une troisième chose à considérer est l’efficacité globale. Le taux d’efficacité de Covaxin de 81% n’est pas aussi élevé que ses pairs vaccins. On dit que la formule de Pfizer est efficace à 95% contre le virus tandis que celle de Moderna est efficace à 94%. Les deux vaccins contrôlent actuellement une part de marché majoritaire aux États-Unis, ce qui rendra plus difficile pour Covaxin de devancer ses rivaux.

Enfin, et surtout, est la capacité du vaccin à vaincre les nouvelles variantes du virus. Pfizer a confirmé que son vaccin sera efficace contre la variante indienne pendant que Moderna attend les résultats des tests. La technologie ARNm utilisée par ces sociétés leur permet également de produire le vaccin contre une nouvelle variante à un rythme plus rapide. C’est un élément crucial étant donné la qualité de mutation du virus.

La ligne de fond

L’entrée de Covaxin sur le marché américain est certainement une bonne nouvelle pour Bharat Biotech et Ocugen, mais il y a encore beaucoup d’incertitude autour de son déploiement.

Selon un rapport récent, l’offre de vaccins aux États-Unis a dépassé la demande, ce qui rendra légèrement plus difficile pour Covaxin de gagner du terrain dans le pays. De plus, Pfizer et Moderna contrôlent une part de marché majoritaire et ont des taux d’efficacité plus élevés. La technologie ARNm lui confère un avantage concurrentiel.

J’attendrais le plongeon sur les actions d’OCGN jusqu’à ce qu’il y ait plus de développements dans l’entrée de Covaxin sur le marché américain. Et en regardant les fondamentaux d’Ocugen, l’investissement a peu à offrir en dehors de son accord avec Bharat Biotech.

A la date de publication, Divya Premkumar ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour InvestorPlace depuis 2020.