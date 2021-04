OCGN Stock: lancez les dés sur Ocugen, mais connaissez le jeu auquel vous jouez

OK, enveloppons nos têtes autour de celui-ci: Ocugen (NASDAQ:OCGN) a une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars. Mais l’ensemble de son pipeline est encore en essais précliniques pour diverses conditions ophtalmiques. Et il existe depuis un peu plus de cinq ans. Que se passe-t-il avec le stock OCGN?

Source: Shutterstock

Une entreprise similaire dans l’espace, Produits pharmaceutiques EyePoint (NASDAQ:EYPTE) existe depuis plus de 30 ans, possède un médicament sur le marché et a été dérivé d’une division du poids lourd ophtalmique Bausch & Lomb. Sa capitalisation boursière est de 278,5 millions de dollars.

Quelle est la différence? Reddit. Robin des Bois. Et le fait que l’OCGN ait annoncé qu’il était le distributeur américain d’un vaccin Covid-19 produit en Inde.

Perte de vue du stock OCGN

La question est de savoir comment une entreprise cherchant à guérir des maladies oculaires est-elle devenue un partenaire de distribution potentiel pour un vaccin Covid-19?

Connexions, je suppose.

Mais là encore, est-ce vraiment important?

Le fait que les gens – et les institutions – aient sauté dans ce stock et continuent de sauter dans ce stock est soit étonnant, soit incroyablement déprimant.

Tout d’abord, cette minuscule société ophtalmique n’a pas de véritables canaux de distribution pour le médicament aux États-Unis et n’est pas assez grande pour consacrer du personnel à la gestion d’une opération de distribution nationale.

Ce n’est pas comme s’ils allaient faire déposer ces trucs dans un entrepôt et expédier ensuite des colis aux chaînes de pharmacies et aux hôpitaux. Et ils ne vont pas le conduire dans un camion de livraison qu’ils ont loué. Au moins j’espère que ce n’est pas le plan.

Je ne sais pas parce que ce niveau de détail n’est pas important. Je veux dire, même avec 230 millions d’Américains vaccinés et un surplus croissant de vaccins actuellement approuvés, avoir un autre vaccin d’un pays qui a désespérément besoin de vaccins efficaces – en Inde, les cas de Covid-19 augmentent considérablement – n’est pas une priorité. Du tout.

Pourtant, le stock de l’OCGN est en hausse de 533% depuis le début de l’année – 457% au cours des trois derniers mois.

FOMO sur les stéroïdes

Le problème ici est que les nouveaux investisseurs qui ont plus d’argent que les connaisseurs du marché achètent dans les actions cultes qu’ils voient sur leur canal de médias sociaux préféré. Quand cela devient viral, ces actions peu négociées augmentent et ces investisseurs pensent qu’ils sont sur quelque chose de grand.

Ensuite, les vendeurs à découvert entrent et parient sur la disparition de l’action. Lorsque les investisseurs continuent d’acheter, ils expulsent les vendeurs à découvert et le «short squeeze» qui en résulte fait monter l’action encore plus, accélérant encore le statut de l’action culte.

Mais tout cela n’est que pure spéculation. C’est amusant, et si vous savez quand vous en aller, cela peut être lucratif. Mais c’est la gamification de l’investissement, ou devrais-je dire, du trading. Et OCGN stock est un enfant d’affiche des investisseurs des médias sociaux avec FOMO (peur de rater quelque chose).

Steak 0, grésillement 1

Dollars contre beignets, les actionnaires de l’OCGN ne sont pas concernés par les médicaments pour les yeux de la société en cours de développement. Comme je l’ai noté précédemment, EYPT est présent sur ce marché depuis 30 ans et a des médicaments sur le marché. Et les brevets. Et les accords de distribution. Et il se négocie à un quart de la valorisation d’OCGN, dans ce marché enivrant.

Gardez également à l’esprit que les médicaments ophtalmiques sont notoirement difficiles à gagner de l’argent. Un ophtalmologiste m’a expliqué un jour que Medicare ne couvre pas beaucoup de nouveaux médicaments pour les yeux, car le calcul est qu’être aveugle n’est pas fatal. Ainsi, Medicare soutient les médicaments qui aident les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies chroniques qui peuvent tuer des gens.

De plus, l’OCGN n’aura pas de médicament sur le marché pendant des années, même si les essais se déroulent bien. Et c’est un espace très compétitif, donc il est également confronté à des problèmes de prix et d’échelle.

Donc, il nous reste tout cela à propos d’un accord de distribution de vaccin Covid-19 fabriqué en Inde qui n’est même pas encore approuvé en Inde. Et après l’approbation de l’Inde, il doit encore obtenir l’approbation des États-Unis.

Lancez les dés si vous le souhaitez, comprenez simplement le jeu auquel vous jouez.

A la date de publication, GS Early n’a aucune position dans le stock présenté dans cet article. Il n’avait pas (directement ou indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

GS Early est un rédacteur et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec de nombreux éditeurs et éditeurs financiers de premier plan pendant cette période. Il a vu quelques choses et en a entendu la plupart avant.