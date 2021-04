OCGN Stock: Les nouvelles de COVAXIN qui ont entraîné des gains de 40% à Ocugen

Alors que les vaccinations contre le Covid-19 s’intensifient aux États-Unis ce printemps, les enjeux de la course à la sortie du prochain vaccin sont de plus en plus élevés. Pfizer (NYSE:PFE) et Moderna (NASDAQ:ARNM) sont en tête du peloton. Et maintenant, avec Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hésitant dans son déploiement, la fenêtre est ouverte pour qu’un autre nouveau joueur intervienne. De nombreux investisseurs parient que ce joueur sera Ocugen (NASDAQ:OCGN), et le stock OCGN est déjà en train de grimper en conséquence.

Source: Shutterstock

Ocugen se prépare pour le déploiement de son vaccin aux États-Unis, d’autant plus que Johnson & Johnson booste. J&J a été frappé par quelques coups durs ce mois-ci. Une erreur d’usine a ruiné un lot d’ingrédients pour le vaccin et la production a été considérablement ralentie. En plus de cela, les problèmes de coagulation sanguine récemment signalés qui ont affecté un petit groupe de receveurs ont conduit à une pause de l’administration du vaccin aux États-Unis.

Les investisseurs doivent prêter attention au moment où un comité consultatif fédéral se réunit aujourd’hui pour discuter de la photo de J&J. Cependant, quel que soit ce résultat, l’action OCGN grimpe vendredi.

Le poste de vaccin du PDG soulève le stock de l’OCGN

Alors, où en sont les choses avec Ocugen? La société a bénéficié d’une série de gains cette semaine alors que les tests se poursuivent autour de COVAXIN. Partenaire de développement Bharat Biotech a rapporté, dans les séries de tests les plus récentes, un taux d’efficacité de 78% dans le vaccin.

Après les nouvelles, un post LinkedIn du PDG d’Ocugen, Shankar Musunuri. Dans le post, Musunuri a annoncé qu’Ocugen allait de l’avant avec la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA. Le processus, largement accéléré en raison de la pandémie, ferait de COVAXIN la quatrième option de vaccination aux États-Unis.

La nouvelle est un gros problème pour les investisseurs en actions OCGN. Le titre a connu un certain nombre de rebondissements au cours de la semaine, y compris un gain de plus de 40% hier. L’approbation de la FDA sera probablement un catalyseur pour les gains futurs.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.