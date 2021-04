OCGN Stock: Les nouvelles de la Maison Blanche qui font grimper Ocugen aujourd’hui

Actions de Ocugen (NASDAQ:OCGN) montent en flèche dans les échanges de pré-marché de lundi matin après que la Maison Blanche a déclaré qu’elle soutenait l’Inde au milieu de la récente flambée du pays dans les cas de Covid-19. Le stock de l’OCGN a augmenté de 16,3% à 7 h 3, heure de l’Est.

Alors que l’Inde est confrontée à une deuxième vague féroce d’infections à Covid-19, les hôpitaux manquent d’oxygène, de lits et de médicaments antiviraux. De nombreux patients ont été refusés parce qu’il n’y avait pas de place pour eux.

La Maison Blanche a déclaré dimanche que les États-Unis avaient identifié des sources de matières premières spécifiques nécessaires de toute urgence à la fabrication indienne du vaccin Covishield qui sera immédiatement mis à disposition pour l’Inde. C’est le AstraZeneca (NASDAQ:AZN) mis au point avec l’Université d’Oxford.

L’autre vaccin disponible en Inde, Covaxin, a été développé par Hyderabad Bharat Biotech en association avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et l’Institut national de virologie (NIV). Ocugen, basé en Pennsylvanie, a conclu un accord de collaboration avec Bharat pour gérer la commercialisation de Covaxin aux États-Unis en attente d’approbation.

L’OCGN a gagné sur les nouvelles des essais

L’action OCGN a gagné 66,6% la semaine dernière suite à l’annonce des récents essais de phase 3 de Bharat en Inde. Au milieu de la pandémie qui fait rage, la société indienne a déclaré que les résultats d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase 3 avaient révélé une estimation ponctuelle de l’efficacité du vaccin de 78% contre la maladie Covid-19 légère, modérée et grave. L’efficacité contre la maladie Covid-19 sévère était de 100%, avec un impact sur la réduction des hospitalisations. L’efficacité contre l’infection asymptomatique par Covid-19 était de 70%, ce qui suggère une diminution de la transmission chez les receveurs de Covaxin.

Ocugen vise à lancer le vaccin à deux doses pour le marché américain au deuxième trimestre de 2021. Le directeur général Shankar Musunuri a déclaré à . le mois dernier que 100 millions de doses seraient disponibles après avoir obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Actuellement, les vaccins développés par Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:ARNM) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ont été autorisés pour une utilisation d’urgence. L’utilisation du vaccin JNJ a été à nouveau autorisée après qu’un panel d’experts a voté vendredi pour le remettre en distribution malgré de rares problèmes de coagulation sanguine.

À la suite des nouvelles des essais de Bharat, Ocugen a également annoncé la semaine dernière qu’elle avait réalisé une offre directe enregistrée de 100 millions de dollars d’actions OCGN au prix de 10 dollars par action, une prime sur le marché.

