OCGN Stock: Ocugen Stock Relief Pop est génial, mais il en faut plus

Mon moment le moins préféré pour écrire un article sur une action est juste après un pic. J’avais prévu de discuter Ocugen (NASDAQ:OCGN) il y a une semaine et hier, il a rallié 43%. Quel que soit l’avantage que j’ai eu pour cela, il s’est déroulé en une seule séance de trading.

Source: Cryptographe / Shutterstock.com

Par conséquent, le point d’aujourd’hui serait d’élaborer une stratégie pour la prochaine configuration. Je ne suis pas du genre à courir après un rallye incontrôlable, même au risque de passer à côté.

Avant de discuter des spécificités du stock OCGN, nous devrions passer quelques minutes à poser le terrain. Les indices atteignent toujours des sommets historiques face aux vents contraires. Ce qui aide les taureaux, ce sont les billions de dollars qui tombent de la Maison Blanche et de la Réserve fédérale. Cependant, les valorisations sont proches des extrêmes dans de nombreux secteurs.

Ne vous méprenez pas, je crois toujours que court-circuiter les marchés est très dangereux. Cela est d’autant plus vrai que nous entrons dans une semaine de résultats pour les plus grandes entreprises de la planète. Pomme (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Facebook (NASDAQ:FB) sont sur le pont et ils sont massifs. Les 10 premiers représentent 27% des S&P et 52% des Nasdaq.

Je suis convaincu qu’ils rapporteront d’excellents chiffres et que la plupart dépasseront les estimations. Ce qui reste un mystère, c’est comment les investisseurs y réagiront. Souvent, ce sont les attentes qui comptent plus que la qualité des résultats. Les commerçants punis Netflix (NASDAQ:NFLX) tout en augmentant les bénéfices et les ventes de 139% et 24% respectivement. Il est prudent de dire que les choses peuvent devenir risquées.

La petite histoire ici est qu’il existe un risque extrinsèque pour les actions OCGN provenant de l’ensemble des marchés.

OCGN Stock a besoin de ventes réelles pour alimenter plus de hausse

Source: Graphiques par TradingView

Étant donné que la société n’a pas encore de flux de revenus, tout le cours de ses actions provient de l’espoir. Ceux qui l’achètent aujourd’hui parient sur les succès futurs. Cette semaine, ils ont fait la une des journaux qui renforcent ces chances, d’où les pics. Il s’avère qu’ils pourraient être beaucoup plus proches d’un nouveau vaccin contre le coronavirus. La prochaine étape est la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA.

Wall Street n’a pas besoin de grand chose pour faire la fête, il est donc difficile de court-circuiter ses bonnes nouvelles. Mais le rallye ramène le stock de l’OCGN à de forts niveaux d’échec antérieurs. Depuis début mars, les taureaux n’ont pas réussi à rompre avec les 10 dollars par action. La seule fois où ils l’ont fait a entraîné un renversement brutal en une seule journée.

Ce stock n’est pas pour les âmes sensibles. Ceux qui ont une forte conviction en matière d’investissement doivent simplement la conserver pour obtenir des résultats à long terme. Essayer de chronométrer son marché est ardu et demande de la compétence et de la chance. Cependant, les techniciens peuvent vous aider. D’après les graphiques, je peux affirmer confortablement que près de 10 $, ce n’est pas un point d’entrée évident. Je préférerais le chasser après la cassure de celui-ci sur un commerce dynamique. Notez la nuance de mon utilisation du «commerce» par rapport aux commentaires précédents sur «l’investissement».

Tout comme il y a une résistance ci-dessus, les graphiques suggèrent également que l’OCGN a un soutien ci-dessous. L’acheter à 5 $ par action a du sens si et quand cela revient à cela. Je sais que c’est à des kilomètres maintenant. Mais rappelez-vous qu’il était là il y a à peine deux jours.

C’est un tout nouveau jeu de balle

Nous vivons une transformation extraordinaire à Wall Street. Les investisseurs particuliers se musclent grâce au flux d’informations. Les investisseurs individuels ne représentent qu’environ 20% de tous les échanges. Mais ils agissent comme un collectif, ce qui les rend plus importants que jamais. Exemple concret de ce qui est arrivé à GameStop (NYSE:GME) Stock. Grâce aux efforts de collaboration sur Reddit, ils ont pu battre l’argent institutionnel qui a court-circuité le titre. En conséquence, les grandes sociétés d’investissement ont échoué.

Pour résumer ma position sur le stock OCGN aujourd’hui, il faut d’abord décider des objectifs. Si c’est un investissement, alors je ne peux pas discuter avec quelqu’un qui veut le poursuivre. La thèse haussière se déroule toujours et personne ne peut encore la rejeter. Mais d’un point de vue commercial, je préférerais attendre quelques ticks de plus et au début de la semaine prochaine.

J’ai appris au fil des ans que je préférerais rater le potentiel de hausse plutôt que d’être la dernière personne à participer. Les investisseurs devraient séparer les faits de l’opinion. Dans ce cas, nous avons une bonne nouvelle. Contre cela, nous avons également un fait d’échecs antérieurs à ces niveaux. Le reste est une opinion, et il est normal de varier d’une personne à l’autre. C’est ce qui fait un marché parce que nous avons besoin d’un acheteur pour n’importe quel vendeur pour que quoi que ce soit se passe.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.