OCGN Stock Pops sur les principales nouvelles de la FDA. Voici ce qu’il faut savoir.

Entreprise biopharmaceutique Ocugen (NASDAQ :OCGN) a annoncé aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande d’Investigational New Drug (IND) de la société pour un essai clinique humain de l’OCU400. OCU400 est un candidat de thérapie génique ciblant plusieurs maladies oculaires dégénératives qui altèrent gravement la vision. Malgré les nouvelles, l’action OCGN est en baisse de 2,5% aujourd’hui, les investisseurs semblant réticents à acheter dans la société de technologie médicale en difficulté.

Source : Shutterstock

Shankar Musunuri, directeur général et co-fondateur d’Ocugen, a commenté l’importance de ce récent développement.

« Nous sommes ravis de faire progresser l’OCU400 dans les essais cliniques, ce qui illustre notre objectif d’offrir de nouvelles options aux personnes atteintes de maladies génétiques là où il n’en existe pas actuellement. … Nous collaborons avec les principaux centres de soins oculaires et avons été des partenaires essentiels pour lancer notre essai et recevoir des patients. Avec cette décision finale de la FDA, nous nous lançons dans une nouvelle voie de soins grâce à cette thérapie génique innovante. »

La nouvelle arrive comme un changement de rythme bienvenu pour l’entreprise. Ocugen est peut-être mieux connu pour son vaccin Covid-19 Covaxin, qui est largement en retard sur la concurrence. Le 30 novembre, la FDA a suspendu une demande d’approbation pour les tests cliniques de stade avancé de son vaccin.

Ocugen ne représente que le côté nord-américain de la distribution du vaccin. Pendant ce temps, Bharat Biotech, co-développeur du vaccin, a obtenu l’approbation pour une utilisation dans 17 pays, y compris l’Inde natale de la société. Cela contraste fortement avec Ocugen, que de nombreux investisseurs pensent qu’il est trop peu trop tard. Ocugen a été critiqué pour avoir tenté de pénétrer des marchés occidentaux largement saturés en ce qui concerne les options de vaccin.

Cette dernière nouvelle va-t-elle faire bouger les choses pour la société pharmaceutique en difficulté ?

OCU400 : une doublure argentée pour les actions OCGN en difficulté

On peut soutenir que l’OCU400 est le principal cheval de bataille d’Ocugen à l’avenir. L’anticipation entourant les programmes de thérapie génique révolutionnaires de l’entreprise a propulsé les actions de l’OCGN sur la Lune et dans les autres au cours des dernières années. Cependant, cette anticipation s’est largement éteinte. Avec de nombreuses estimations, il pourrait s’écouler des années avant qu’une telle thérapie n’arrive sur le marché, combinée à des obstacles apparemment constants pour son candidat vaccin, le stock de l’OCGN est sur une vague de froid depuis un certain temps. Par conséquent, cette nouvelle devrait être une bouffée d’air frais pour les investisseurs de l’OCGN.

Les estimations préliminaires voient l’OCU400 comme une solution complètement nouvelle à une série de maladies dégénératives de la rétine. Cette année, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a même accordé à l’OCU400 une large désignation médicale pour deux maladies optiques différentes.

Si les investisseurs semblent actuellement hésitants, l’espoir n’est pas encore perdu. Des développements positifs de cette nature peuvent créer l’élan positif nécessaire pour ramener le stock d’entre les morts.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.