OCGN Stock: Pourquoi les nouvelles n’ont fait qu’empirer pour Ocugen

Malgré la pause de Johnson & Johnson’s (NYSE:JNJ) vaccin récemment imposé par le gouvernement américain, Ocugen (NASDAQ:OCGN) et les actions OCGN restent très mal positionnées. Un nombre important de preuves suggèrent que, même à la suite de la pause, les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins contre le nouveau coronavirus pour l’ensemble de leur population adulte. Pendant ce temps, deux vaccins fabriqués en Amérique semblent bien mieux positionnés qu’Ocugen pour compenser tout déficit de vaccins dont l’Amérique souffrira à l’avenir.

Par conséquent, Ocugen ne générera probablement, selon toute vraisemblance, aucun revenu à partir du tir réalisé par l’Inde. Bharat Biotech. L’année dernière, Ocugen a obtenu les droits américains sur le vaccin, envoyant le stock de l’OCGN sur un énorme rassemblement. En fait, au cours de la dernière année, les actions ont été multipliées par plus de 20.

Il semble que les actions génèrent beaucoup de revenus et profitent du vaccin de Bharat. Cependant, comme je l’ai expliqué dans les colonnes précédentes et comme vous le verrez à partir de preuves supplémentaires que je présenterai dans cet article, ce n’est pas une projection réaliste.

Assez de vaccins

Comme je l’ai noté dans ma précédente chronique sur les stocks d’OCGN, le président Joe Biden, selon les mots de NBC, a déclaré le mois dernier que «les États-Unis étaient sur la bonne voie pour avoir suffisamment de doses de vaccin pour que chaque adulte du pays se fasse vacciner d’ici la fin du mois de mai». Consultez le calendrier; nous sommes déjà à la mi-avril et le vaccin de Bharat n’a pas encore été approuvé. De plus, il faudrait probablement au moins quelques semaines après l’approbation du tir pour qu’Ocugen en produise et en distribue même quelques centaines de milliers.

Et même après que le tir de Johnson & Johnson ait été suspendu, le coordinateur Covid-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que la pause n’entraînerait pas «un impact significatif sur notre plan de vaccination».

De plus, au 1er avril, Bharat étudiait toujours si son tir était sûr et efficace pour les enfants, il y a donc de grandes chances qu’Ocugen ne puisse pas obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le tir chez les enfants au moment où les États-Unis. les élèves du secondaire sont vaccinés au début de l’automne. Aussi, de manière décourageante pour Ocugen sur ce front, l’Inde, le gouvernement d’origine de Bharat, a «rejeté la demande (de la société) de mener des essais cliniques de Covaxin sur des enfants», selon The Strait Times.

Les fabricants de vaccins américains peuvent combler n’importe quel vide

Dans une note rédigée après la suspension du vaccin de Johnson & Johnson, Sel Hardy, analyste à CFRA, a prédit qu’un vaccin Covid-19 développé par une société basée aux États-Unis Novavax (NASDAQ:NVAX) obtiendrait bientôt une autorisation d’urgence de la FDA. Barron’s a rapporté que le vaccin de la société avait démontré une efficacité de 96,4% contre tous les cas symptomatiques de Covid-19 causés par la souche originale du virus dans une grande étude britannique.

Pendant ce temps, les données de l’essai de phase 1 présentées par une autre société basée aux États-Unis, Inovio (NASDAQ:INO), «A montré que l’INO-4800 était efficace contre les variantes du SRAS-CoV-2 du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil», tandis que les «niveaux de neutralisation des variantes du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud observés avec l’INO-4800 étaient similaires à ceux observés avec l’ARNm et les vaccins à vecteur viral », a rapporté Seeking Alpha le 15 avril. Enfin, le vaccin a pu combattre efficacement la variante brésilienne, car ses résultats contre cette souche étaient meilleurs que les vaccins existants.

La société prévoit de lancer un essai de phase 3 de son vaccin ce trimestre.

Biden ayant promis que, sous sa direction, le gouvernement fédéral «achèterait des Américains» autant que possible, les vaccins de ces deux sociétés ont l’avantage sur le vaccin développé par Bharat. De plus, comme je l’ai dit dans le passé, je crois que l’histoire indique que la FDA préfère les vaccins développés par les fabricants de médicaments américains à ceux fabriqués par des entreprises étrangères.

The Bottom Line sur OCGN Stock

En lisant entre les lignes, les responsables américains ont plus ou moins déclaré que les États-Unis disposeraient de doses de vaccin suffisantes à partir de leurs vaccins existants pour répondre à leurs besoins. Donc, selon toute probabilité, Ocugen sera laissé de côté.

Les actions de l’OCGN reflétant toujours beaucoup de revenus provenant du vaccin de Bharat, je crois que les actions sont extrêmement surévaluées à ce stade. Au cas où quelqu’un comprendrait mal, je ne suis pas contre les vaccins contre les coronavirus. En fait, j’ai déjà reçu mon premier Pfizer (NYSE:PFE) tirer. Mais je pense qu’il est assez clair que les États-Unis n’ont pas besoin ou ne veulent pas du vaccin de Bharat et qu’il est très peu probable qu’ils le fassent à l’avenir.

Par conséquent, je recommande aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à vendre des actions à découvert de consacrer une petite partie de leurs portefeuilles à la vente à découvert des actions OCGN.

