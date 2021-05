OCGN Stock: Pourquoi Red-Hot Ocugen plonge à nouveau aujourd’hui

Ocugen (NASDAQ:OCGN), le stock a battu vendredi après la publication du rapport sur les résultats de la société biopharmaceutique pour le premier trimestre 2021.

Source: Shutterstock.com

La mauvaise nouvelle pour les actions OCGN commence avec des pertes ajustées par action de 4 cents. C’est un coup dur pour l’entreprise par rapport à l’estimation du bénéfice ajusté par action de Wall Street de 50 cents pour le trimestre. Cependant, c’est toujours mieux que les pertes ajustées par action de 7 cents par rapport à la même période l’an dernier.

Ensuite, nous devons parler du chiffre d’affaires d’Ocugen au premier trimestre 2021. À savoir, le fait qu’il n’y en avait pas parce qu’il n’avait pas de produits approuvés. Malgré cela, les analystes s’attendaient à ce que l’entreprise publie un chiffre d’affaires de 156,16 millions de dollars au cours de la période.

Un autre chiffre à noter dans le dernier rapport sur les résultats d’Ocugen comprend les coûts de recherche et développement qui passent de 1,7 million de dollars au premier trimestre 2020 à 2,9 millions de dollars au trimestre en cours. Les frais généraux du T1 se sont chiffrés à 4,2 millions de dollars comparativement à 2,3 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent.

Le Dr Shankar Musunuri, président, PDG et co-fondateur d’Ocugen, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats.

«Nous continuons à progresser vers l’autorisation d’utilisation d’urgence de COVAXIN tout en tenant compte du développement clinique dans des populations particulières, telles que les enfants, ainsi que des doses de rappel.»

Il convient de souligner que l’action OCGN était en avance sur les résultats du premier trimestre de la société. Cela est venu après que les discussions sur la vente d’initiés ont abaissé le moral des investisseurs. Le fait que la société ait signalé des ratés surprise au cours de trois de ses quatre derniers trimestres n’a pas non plus aidé.

L’action OCGN était en baisse de 11,8% vendredi après-midi. Cependant, les actions sont toujours en hausse de 175,1% depuis le début de l’année.

Ocugen est loin d’être la seule entreprise à publier des bénéfices ces derniers temps.

Plusieurs autres affichent également des résultats pour le premier trimestre de l’année. Quelques exemples de ceux-ci comprennent Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT), Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), et Nio (NYSE:NIO). Renseignez-vous ci-dessous.

Plus de nouvelles sur les revenus

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

À quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques. En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer