Ocon a atteint “le maximum” pour Alpine, Alonso “n’était pas rapide” · .

Esteban Ocon estime avoir maximisé le potentiel de son Alpine-Renault A521 lors des qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne en prenant la neuvième place.

Après avoir terminé cinquième dans le premier segment des qualifications, Ocon s’est classé neuvième en Q2 et Q3. Il est arrivé dernier dans le top 10 des tirs au but, mais a gagné une place lorsque Lance Stroll d’Aston Martin a vu ses temps au tour supprimés pour violation des limites de piste.

Ce fut un revirement pour Ocon qui n’a pas réussi à échapper à la Q1 à Bahreïn le mois dernier, mais qui s’est qualifié à moins de huit dixièmes de seconde de la pole aujourd’hui.

“Je pense que ça a été une très bonne séance simple, ce dont nous avions besoin en regardant Bahreïn, qui était plus difficile avec les drapeaux jaunes et tout ça”, a déclaré Ocon à propos de sa performance en qualifications.

«Je suis plutôt satisfait du déroulement de la séance, de la façon dont les gars ont organisé le trafic et de la façon dont nous avons géré les choses. La prochaine chose est que je pense que nous avons maximisé le potentiel aujourd’hui. Je pense que P9 était le maximum que nous aurions pu faire, les autres [in Q3] étaient un peu plus rapides que nous et hors de portée.

Alonso s’attend à une course difficile après la 15e qualification. «Les améliorations que nous avons apportées ce week-end nous ont donné confiance, la voiture s’est sentie bien dans les trois séances. Et pour être honnête, je me suis beaucoup amusé sur cette piste, donc c’était bien.

Ocon pense toujours que l’écart par rapport aux voitures devant lui est assez important et est donc satisfait de son résultat en qualifications.

«C’est pourquoi je dis que nous avons maximisé le potentiel parce que je ne pense pas que nous pourrions faire quelque chose de mieux aujourd’hui», a-t-il déclaré. «C’est vraiment bien quand on est capable d’extraire le maximum de la voiture.»

Le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, 15e, était moins enthousiaste après avoir subi sa première défaite en qualification face à un coéquipier en F1 depuis le Grand Prix de Malaisie 2017.

«Je n’étais pas rapide», a concédé Alonso. «La voiture se sentait bien, l’équilibre était bon et à chaque fois que je terminais le tour, j’étais assez content de ce que je ressentais. Mais j’étais définitivement trop lent pour être plus haut au classement. Donc, nous ne pouvons rien faire maintenant, malheureusement. Essayez simplement de le comprendre, améliorez-le pour la prochaine fois.

«Ce sera une course difficile en partant de l’arrière, Imola n’est pas bien connue pour ses opportunités de dépassement.»

Alonso dit qu’il doit devenir plus confiant avec la voiture pour en tirer le meilleur parti sur des pistes comme Imola.

«J’ai besoin de mieux comprendre quelle est la limite de la voiture», a-t-il expliqué. «Sur des pistes difficiles ou sur des circuits exigeants comme celui-ci, vous devez avoir un niveau de confiance minimum dans la voiture. Parce que ces circuits à l’ancienne nécessitent une certaine confiance dans la voiture et de la confiance pour repousser les limites à l’arrivée des qualifications.

«Peut-être que je ne suis pas encore à ce niveau. J’essaierai de m’améliorer pour le prochain. »

