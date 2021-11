Au sommaire : Esteban Ocon a peut-être joué un rôle décisif en aidant son coéquipier Fernando Alonso à mettre fin à sept ans d’attente pour un podium.

En bref

Ocon a retardé Perez pour rembourser la performance d’Alonso à Budapest Après qu’Alonso ait aidé son coéquipier à remporter sa première victoire en F1 au Hungaroring en retardant Lewis Hamilton, Ocon a tenté de rembourser la faveur lors du Grand Prix du Qatar. Alonso, en route vers la troisième place, était poursuivi par Sergio Perez.

« J’ai essayé de rendre un peu ce que Fernando m’a donné, de Budapest », a déclaré Ocon. « J’ai ralenti Sergio de deux bonnes secondes et demie trois secondes dans ce tour alors j’espérais que cela suffirait. »

Une période de voiture de sécurité virtuelle a également retardé les progrès de Perez. Il a franchi le drapeau à damier à 2,8 secondes d’Alonso.

Ocon a déclaré qu’il était satisfait de sa performance et de celle de l’équipe, « pour moi, passer de la neuvième à la cinquième est également un résultat fantastique. Très satisfait de notre course, de notre rythme. On enlève 25 points à AlphaTauri, quelle journée.

Alonso : La gentillesse d’Alpine pour les pneus est la clé d’une viabilité à guichet unique

Alonso, le meilleur finisseur à n’avoir passé qu’une seule fois au stand pendant la course, a déclaré qu’il pensait que la voiture Alpine était capable de faire durer les pneus Pirelli plus longtemps que les autres.

Lui et son coéquipier Ocon ont effectué des relais impressionnants au cours de la saison 2021, notamment le trajet d’Alonso à Budapest et Ocon complétant l’intégralité du Grand Prix de Turquie sur un seul train de pneus intermédiaires.

« Il semble que notre voiture soit gentille avec les pneus », a déclaré Alonso après une course au cours de laquelle plusieurs autres pilotes ont subi des crevaisons soudaines.

« Nous avons également fait un arrêt unique au Brésil la semaine dernière et aujourd’hui, je pense que nous avions une certaine marge pour continuer à pousser un peu plus, mais on ne sait jamais, et Checo arrivait assez vite à la fin. »

Une déchirure a ruiné le premier passage de Tsunoda

Les temps au tour de Tsunoda se sont améliorés lorsque l’arrachement a été retiré. Yuki Tsunoda a déclaré que son Grand Prix du Qatar avait été ruiné en étant « tout simplement trop lent dans le premier relais ». Le pilote AlphaTauri a commencé avec le pneu tendre et « a vraiment beaucoup lutté ».

Il a évoqué « un problème en arrière-plan » pendant le relais qui n’était « pas seulement le pneu, mais je ne peux pas dire pour le moment je sais quel est ce problème ».

Pendant la course, AlphaTauri a déclaré à Tsunoda une déchirure de la visière qui s’était coincée dans son aileron arrière, lui coûtant environ 50 points d’appui. Il a été retiré à son premier arrêt au stand.

« Le deuxième relais, le rythme est revenu mais le premier relais et la chose la plus importante, le départ, vous devez survivre au premier relais et je n’ai pas pu », a poursuivi Tsunoda. « J’ai perdu une belle opportunité dans le premier relais. C’était le problème et après cela, le rythme était correct.

Ricciardo : le Qatar « un gros » dans une triple tête difficile

Daniel Ricciardo a déclaré que la triple tête du Mexique, du Brésil et du Qatar n’avait « pas été gentille » après avoir échoué à marquer dans les trois courses.

Le pilote McLaren espère une amélioration lors de la prochaine course sur le circuit de la corniche de Jeddah. «Je vais monter sur la simulation mercredi et, sur le papier, l’Arabie a l’air bien. J’ai hâte de retrouver une nouvelle piste.

« J’ai vraiment l’impression qu’il y a eu des moments aujourd’hui où je pouvais pousser, le rythme était bon je pense parfois. Mais passons à autre chose.

